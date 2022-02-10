الاستعلام عن طلب تنفيذ إيقاف خدمات ناجز وطريقة طلب رفع إيقاف

الاستعلام عن طلب تنفيذ إيقاف خدمات الذي تقدمة وزارة العدل في المملكة العربية السعودية هو واحد من اهم الخدمات التي يلجئ إليها الكثير من المواطنين في المملكة، ولمن لا يعرف إن نظام ايقاف الخدمات هو نظام يُطبق على كل الأشخاص الذين عجزن عن سداد ديونهم سواء كانت تلك الديون لأشخاص أو لجهات حكومية أو مؤسستا وهيئات، وبموجب هذا النظام لا يستفيد المديون من الخدمات التي تقدمها الحكومة السعودية مثل إصدار وتجديد بطاقة الهوية الوطنية ورخص القيادة ورخص السير والعديد من الخدمات الأخرى التي تعتبر هامة وأساسية للكثير من المواطنين، بالإضافة إلى اقتطاع جزءًا من راتبه والحجز على أملاكه، ومن هذا المنطلق قامت وزارة العدل السعودية بإطلاق خدمة الاستعلام عن ايقاف الخدمات برقم الهوية عبر بوابة ناجز، إما حديث اليوم عن الاستعلام عن طلب تنفيذ والذي سوف نوضحه لكم من خلال السطور التالية.

الاستعلام عن طلب تنفيذ ايقاف خدمات

وتعد بوابة ناجز الإلكترونية هي البوابة التي استحدثتها وزارة العدل في المملكة وذلك من أجل تقديم جميع خدماتها إلكترونيًا لكافة المتعاملين مع الوزارة، وبالتالي وفرت عليهم الكثير من الجهد والوقت الذي كان يبذل في الماضي، فأصبح بإمكان المتعامل إتمام معاملته وهو في منزله دون أن يضطر إلى التوجه إلى أي مكتب من مكاتب العدل المنتشرة في أنحاء المملكة، كما وضحت الوزارة كيفية إلغاء ايقاف الخدمات من خلال المنصة الإلكترونية لها، ولكن حديث اليوم عن كيفية الاستعلام عن الإيقاف برقم الهوية وهو كما يلي:

الدخول على بوابة ناجز الإلكترونية التابعة لوزارة العدل.

قم بالضغط على “الخدمات الإلكترونية” الموجودة في الأعلى.

تظهر لك صفحة أخرى، في تلك الصفحة اضغط على أيقونة “التنفيذ”.

ستظهر العديد من الخدمات، قم بالضغط على “خدمة الاستعلام عن طلبات التنفيذ”.

في الصفحة التالية قم بالضغط على “استخدم الخدمة”.

قم بتسجيل الدخول على حسابك بالموقع من خلال بوابة النفاذ الوطني الموحد بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور ثم اضغط على “تسجيل الدخول”.

ستتلقى على هاتفك الجوال رسالة نصية تتضمن رمز التحقق، أدخل هذا الرمز في الخانة المخصصة له ثم استكمل تسجيل الدخول.

بعد الدخول إلى صفحة الخدمة اضغط على قائمة التنفيذ، ومنها اختر “طلباتي”.

ستظهر الطلبات التي تم تنفيذها ضدك.

طريقة طلب رفع إيقاف