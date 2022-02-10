الاستعلام عن نطاق مؤسسة برقم السجل والإقامة

الاستعلام عن نطاق مؤسسة، حيث تعتبر هذه الخدمة من بين أهم الخدمات التي توفرها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، ومن خلال هذه الخدمة يتوفر للمواطنين الكثير من الوقت والجهد وسهولة أداء جميع المعاملات التي تخص المستفيدين من أداء تلك الخدمة، ومن الجدير بالذكر بأن الاستعلام عن هذه الخدمة توفره الوزارة من خلال عدة طرق، حيث توفر الوزارة الاستفسار عن نطاق المؤسسة برقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة أو من خلال خدمات المواطنين المرتبطة باستعلاماتهم عبر مكتب العمل، لذا تهتم الوزارة بوضع برنامج النطاقات من أجل العمل علي زيادة نطاق التوطين بداخل القطاعات والمؤسسات المتواجدة داخل المملكة والمسماة باسم السعودة، وسوف نوضح لكم طريقة الاستعلام عن نطاق مؤسسة.

الاستعلام عن نطاق مؤسسة برقم السجل

وفرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، خدمة الاستعلام عن نطاق مؤسسة برقم السجل من خلال تنفيذ بعض الخطوات الإلكترونية، والتي تتم علي بالتسلسل التالي:

يجب الدخول علي موقع الوزارة الخاص بالاستعلام: وزارة الموارد البشرية.

يجب تحديد الاختيار علي قسم الاستعلامات الإلكترونية المتوفرة بصفحة الموقع الرئيسية.

اختيار التحديد علي خدمة الاستعلام عن المؤسسة عبر رقم السجل التجاري.

يجب أن يتم تسجيل رقم السجل الذي يخص المؤسسة والذي يرغب الشخص بالاستعلام عنه.

النقر على تبويب “بحث”.

سوف تقوم صفحة الموقع بتحويل المستعلم على البيانات التي تخص المؤسسة، والتي يتم البحث عنها، وتحتوي هذه البيانات علي نطاق المؤسسة.

الاستعلام عن نطاق مؤسسة برقم الإقامة

توفر الوزارة خدمة الاستعلام عن نطاق مؤسسة برقم الإقامة، من أجل التسهيل علي جميع الأفراد التي ترغب بالاستعلام بعدة طرق مختلفة، علي أن يتم الاستعلام عن النطاق برقم الإقامة بهذه الخطوات: