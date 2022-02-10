نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسعار عروض وتخفيضات الأجهزة الكهربائية بأسواق العثيم في السعودية في المقال التالي
استطاعت اسواق عبد الله العثيم أن تكون متصدرة لكافة المتاجر الإلكترونية المتوفرة في السعودية، فحرصت اسواق العثيم على أن تلبي كافة متطلبات العملاء بمختلف ازواقهم، وأن تقدم إليهم كل ما يحتاجون من منتجات وأجهزة فهي حرصت دومًا على أن تلبي كل احتياجات العلماء، فإذا كنتم في حاجة لشراء متطلبات منزلكم من أجهزة كهربائية وشخصية ومنزلية وأطعمة وفواكة والمنتجات الورقية والمنظفات وغيرها الكثير يمكنكم بكل سرعة التوجه إلى أقرب فرع من فروع اسواق العثيم وستحصلون على كل ما ترغبون فيه من احتياجات بأقل الأسعار.
خصومات العثيم في المملكة العربية السعودية
توفر العثيم إلى عملائها عروض وتخفيضات مذهلة على مختلف الأجهزة الكهربية من تلفاز وثلاجات وغسالات وسخانات وبوتجازات ومكيفات ودفيات ومراوح والعديد من الأجهزة الأخرى التي من بينها كلًا من التالي.
أسعار عروض العثيم على الشاشات
- توفر اسواق العثيم عرض على شاشة شارب ال أي دي المتوفرة بسعر 999.000 ريال سعودي.
- توفر العثيم أيضاً عرض على شاشة اورينو ال دي سمارت المتوفرة بسعر 1499.000 ريال سعودي.
- تقدم العثيم عروض قوية على مختلف الأنواع من الشاشات التي من بينها شاشة أورينو ال أي دي سمارت 55 المتوفرة بسعر 1499.000 ريال سعودي.
- يحتوي العرض أيضاً على سماعة جيباس المتنقلة المتوفرة بسعر 199.000 ريال سعودي.
- يحتوي العرض بكافة فروع العثيم على شاشة أرو ال أي دي المتوفرة بسعر 449.000 ريال سعودي.
- يشمل العرض على شاشة أورينو سمارت ال أي دي المتوفرة بسعر 849.000 ريال سعودي.
- يحتوي العرض على شاشة نيكاي ال أي دي المتوفرة بسعر 549.000 ريال سعودي.
- تقدم العثيم عرض على سماعة ميكروديجيت بلوتوث المتوفرة بسعر 119.000 ريال سعودي.
- تقدم العثيم عرض على شاشة جيباس ال أي دي سمارت المتوفرة بسعر 1099.00 ريال سعودي.
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