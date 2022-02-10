إليكم طريقة التواصل مع سمو الأمير عبد العزيز بن فهد لدعم المحتاجين في المساعدات المالية

إليكم طريقة التواصل مع سمو الأمير عبد العزيز فهد لدعم المحتاجين في المساعدات المالية، لأن العديد من مواطني المملكة العربية السعودية يتساءلون عن كيفية الاستعانة بأحد شيوخ المملكة المعروف بكرمه وكرم وإرادة لمساعدة الآخرين لتجاوز الأضرار المالية والصحية الناجمة عن وباء كورونا، ويقدم الأمير عبد العزيز مساعدة الفقراء والمحتاجين إلى أبناء الشعب السعودي ولكي يساهم بعض رجال الأعمال وأفراد العائلة المالكة في تقديم كافة أشكال الدعم والمساندة من خلال المؤسسات الخيرية من خلال التبرع بأموال للزكاة سواء كانوا أمراء أو رجال أعمال، وتتميز المؤسسة نفسها من خلال الاستجابة السريعة للمواطنين الأفقر والأكثر ضعفاً الذين يعانون من صعوبات مالية، وإليكم كافة التفاصيل الهامة لطريقة التواصل مع سمو الأمير عبد العزيز بن فهد لدعم المحتاجين.

طريقة الاتصال بمؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد

كثير من الناس يريدون معرفة كيفية التواصل مع مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد لطلب المساعدة المالية من جلالة الأمير للفقراء والمحتاجين.

فيما يلي كيفية التواصل مع المؤسسة:

اولا وقبل كل شئ استخدام خدمة الواتس اب على 8004000000.

ثانيًا يمكنك الاتصال بنا على الرقم 485232658966 من داخل المملكة العربية أو 920030003 من خارج المملكة العربية السعودية.

ثالثاً: عنوان مؤسسة الأمير عبدالعزيز بن فهد هو كالتالي: (38 المملكة العربية السعودية – مدينة تبوك – طريق الأمير فهد بن سلطان – بجانب المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية).

تنسيق خطاب طلب المساعدة لعبد العزيز بن فهد

للبدء ضع البسملة في منتصف الحرف. لذا تحية واحتراماً للأمير عبد العزيز بن فهد. بعد ذلك قم بسرد محتويات الاتصال أثناء شرح سبب طلب المساعدة. وتنضم إلى كل الصحف التي تنشر الأزمة المالية أخيرًا أود أن أعبر عن امتناني لجلالة الأمير وآمل أن يتم تلبية طلب الخطاب يرجى ذكر اسم المرسل ورقم هاتفه المحمول وعنوان إقامته. من المهم أن تتذكر أن الرسالة واضحة ومنقولة بطريقة مميزة

مؤسسة الأمير عبدالعزيز بن فهد

يُنظر إلى المؤسسات الخيرية في المملكة العربية السعودية على أنها جزء من هدف المملكة طويل المدى للحد من الفقر ورفع مستوى المعيشة للغالبية العظمى من الأسر المتضررة من التوسع الاقتصادي. قدمت مؤسسة عبد العزيز بن فهد الخيرية العديد من المساعدات المالية والتعويضية وكذلك أعمال ترميم وإعادة بناء العديد من المباني التي تضررت جراء الانهيار نتيجة الأمطار الغزيرة وغيرها من الكوارث الطبيعية.