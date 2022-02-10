فورى بدون تحويل الراتب سلفة مالية بأقل راتب وبأسهل الشروط

فورى بدون تحويل الراتب سلفة مالية بأقل راتب، قرض سريع وفورى بالتقسيط الميسر علي دفعات مجدولة وميسرة تتناسب مع الدخل الشهري لطالب التمويل ، وتتلائم مع جميع إلتزاماته المالية الأخرى ، يعتبر هذا المنتج أحد الحلول التمويلية التي يمكن أن يحصل عليها المواطن السعودي بشروط سهلة ومتطلبات بسيطة ، بالإضافة إلى إمكانية الاستفادة من هذا المنتج بأقل دخل شهري لموظفي القطاع الحكومي والقطاع الخاص أيضاً بالمملكة العربية السعودية.

سلفة مالية بدون تحويل الراتب للأفراد داخل المملكة العربية السعودية

تمويل شخصي فورى وسريع يلبي جميع الاحتياجات المالية الطارئة للأفراد داخل المملكة العربية السعودية ، يعتبر هذا المنتج أحد الحلول التمويلية التي توفرها منصة سلفة الإلكترونية ، حيث تعتبر منصة سلفة الإلكترونية أول منصة إلكترونية سعودية مصرحة من البنك المركزي السعودي ، والتي تقدم منتجات التمويل الشخصي بصيغة إسلامية تحت إشراف ورقابة البنك المركزي السعودي.