نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بنك الجزيرة فتح حساب عبر خدمة النفاذ الوطني إلكترونيا في المقال التالي

عمر شويل - جدة بنك الجزيرة فتح حساب ، يتساءل العديد من المواطنين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية عن كيفية فتح حساب في بنك الجزيرة أون لاين حيث يعتبر بنك الجزيرة من أفضل بنوك المملكة ويعتبر البنك أيضا بنكا إسلاميا حيث يخضع في تعاملاته للهيئة الشرعية في المملكة ويقدم البنك أيضا الكثير من الخدمات منها خدمة فتح الحسابات بشكل إلكتروني من أجل تحسين التعامل مع العملاء الجدد الخاصين بالمصرف والتسهيل عليهم للوصول من أجل الحصول على الحساب الجديد الخاص به وسنقوم بتعريف القارئ على العملية والتسهيل عليه في الوصول لها.

بنك الجزيرة الحساب البنكي

من أجل طريقة فتح حساب بنك الجزيرة أون لاين يجب على القارئ أن يستوفي بعض الشروط التي من أجلها يجب عليه القيام بالعملية ولأجل خطوات فتح الحساب ببنك الجزيرة قم باتباع الآتي:

أولا من أجل فتح حساب لدى بنك الجزيرة إلكترونيا عليك بالدخول إلى الموقع الإلكتروني لبنك الجزيرة.

ثانيا ادخل على خدمات الأفراد.

ثالثا اختر بعدها الحسابات.

رابعا اضغط على الحساب الجاري عبر الإنترنت.

خامسا بتعبئة بياناتك في نموذج فتح حساب بنكي في الجزيرة.

سادسا بعدها بتسجيل الدخول على حسابك في منصة أبشر.

سابعا بتوثيق عملية إنشاء الحساب بك على النفاذ الوطني لاستكمال فتح الحساب.

ثامنا سيتم التأكيد برسالة نصية عبر رقم الجوال الذي قمت بتقديمه.

تاسعا سيقوم البنك بإرسال بطاقة مدى الخاصة بك على العنوان المرسل الذي قمت بالتسجيل به.

عاشرا ستكون كل الخدمات الخاصة بالحساب متاحة لك.

بهذا يكون القارئ قد عرف رابط فتح وخطوات فتح حساب بنك الجزيرة اون لاين بصورة سهلة ومباشرة، ويمكن للقارئ في حالة عدم امتلاكه لحساب على منصة وزارة الداخلية أن يتوجه للفرع ويقوم بالعملية بصورة حضورية في أي فرع من فروع المصرف.

شروط فتح حساب جاري عبر الإنترنت

الأوراق المطلوبة لفتح حساب في بنك الجزيرة، يجب على القارئ أن يكون به بعض المتطلبات من أجل طلب فتح الحساب بالريال السعودي خاص به ولمعرفة المتطلبات فهي كالآتي:

يجب أن يكون لدى القارئ هوية وطنية أو إقامة سارية المفعول.

ثانيا أن يكون لديك حساب مفعل لدى منصة النفاذ الوطني المسماة بالنفاذ الوطني الموحد.

ثالثا يجب أن يكون معك جوال خاص بك ورقم مسجل باسمك للتواصل.

رابعا عنوان بريد إلكتروني لاستكمال العملية ويكون البريد مفعلا.

خامسا يكون العميل مسجل في العنوان الوطني.

بهذا يكون القارئ قد عرف على طريقة فتح حساب في البنك والمتطلبات من أجل فتح الحساب أون لاين بسهولة ومباشرة، ويمكن للقارئ أيضا أن يقوم بفتح حساب الراجحي عبر النفاذ الوطني.

مميزات الحساب في بنك الجزيرة

يقدم المصرف الكثير من الميزات للعميل بمجرد فتح حساب خاص به وذلك خلال الخدمة بصورة إلكترونية ومن أجل معرفة باقي العمليات التي يطرحها المصرف فهي كالآتي:

في مقدورك السحب النقدي عبر بطاقة الصراف الآلي في أي وقت.

ثانيا يتم توصيل البطاقة الخاصة بك عبر البريد دون الحاجة للتوجه للفرع.

ثالثا يمكن التحويل المصرفي سواء بالداخل أو الخارج.

رابعا يمكن أداء أيضا بالإيداع عن طريق أجهزة الصراف الآلي.

خامسا الاستفادة من الجزيرة أونلاين و الجزيرة سمارت.

سادسا يمكن تحويل رصيد لأي من البنوك المحلية والدولية عبر العمليات المذكورة سابقا.

سابعا يمكنك سداد الفواتير الخاصة بك بصورة إلكترونية.

ثامنا كل التمويلات ستكون متاحة لك خلال المتطلبات الخاصة بها ويمكن للقارئ الاطلاع على حاسبات التمويل العقارية للبنوك السعودية.

تاسعا تقديم إصدار للحصول على دفتر شيكات.

عاشرا إمكانية تنفيذ أي خدمة متاحة عبر صراف الفرع.

بهذا يكون القارئ قد تعرف على جميع العمليات المصرفية الإلكترونية المقدمة لكافة حسابات الجزيرة للعملاء وأيضا تسجيل أو تفعيل الحساب عبر البيانات المقدمة في النموذج الذي ذكرناه وعبر الخطوات المذكورة، ويمكن للقارئ فتح حساب الأهلي أون لاين أيضا.