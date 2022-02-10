نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تدشين الجواز الإلكتروني الجديد بالسعودية 1443ه‍ في المقال التالي

عمر شويل - جدة تدشين الجواز الإلكتروني الجديد بالسعودية 1443ه‍ ، ضمن فعاليات مؤتمر الابتكار ومستقبل العمل الحكومي والذي أقيم بالرياض قام وزير الداخلية السعودي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بالتوقيع على وثيقة تدشين الجواز الإلكتروني الجديد بهدف التيسير على المواطنين لإجراء معاملتهم الخاصة بالسفر وتسهيل الإجراءات، هذا وسوف يتضمن الجواز الإلكتروني الجديد شريحة مسجل عليها جميع البيانات الخاصة بصاحب الجواز والخصائص الحيوية، وقد تم تصميم هذا الجواز بأحدث المواصفات والمعايير الفنية و كذلك بأعلى السمات الأمنية التي تستخدم في وثائق السفر العالمية.

أهم مميزات الجواز الإلكتروني الجديد بالسعودية 1443ه‍

تم تدشين الجواز الإلكتروني بالسعودية عقب التعاون المشترك بين وزارة الداخلية السعودية ووزارة المالية والهيئة السعودية للبيانات و الذكاء الاصطناعي سدايا، كخطوة نحو تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 نحو تحقيق التحول الرقمي، وقد تم تصميم الجواز الإلكتروني بمعايير أمنية عالية فقد تم تزويده بشريحة إلكترونية تضم جميع الصور والبيانات الشخصية الخاصة بصاحب الجواز، كما تم إضافة خاصية القراءة آليًا من خلال البوابات الذكية الموجودة بالمنافذ الدولية، وقد تصميم صفحاته بأجمل المعالم الحضارية والتاريخية الموجودة بالسعودية تأكيدًا للهوية السعودية.

هذا وقد أوضح مدير عام الجوازات لشؤون التقنية اللواء خالد الصيخان أن الجواز الإلكتروني الجديد بالسعودية يمثل نقطة التحول الهامة من الجواز المقروء إلى الجواز الإلكتروني، وقد تم تصميمه بشكل معدل بحيث يختلف بشكل تام عن الجواز المقروء من حيث السمات الأمني واللون.

وتعتبر المملكة العربية السعودية أول دولة في العالم تقوم بتدشين الجواز الإلكتروني الجديد، وكانت هذه الخطوة استكمالاً للجهود المبذولة من المسؤولين بالمملكة للتطوير من الجوازات التي قد شهدت تطورًا كبيرًا خلال السنوات الماضية، وتأتي المرحلة التالية وهي إيقاف التعامل الرسمي بالجواز القديم بمجرد صدور الجواز الإلكتروني الجديد، ويمكن للراغبين في الحصول على الجواز الجديد التوجه إلى المديرية العامة للجوازات والحصول عليه.

وقد اوضح مدير عام الجوازات الفريق سليمان بن عبد العزيز اليحيى خلال كلمته بالحفل الذي أقيم بمناسبة تدشين الجواز الجديد التطور السريع والكبير الذي شهدته الجوازات بالمملكة لتوفير جميع سبل الراحة والأمان للمواطنين.