منصة قوى أفراد الإلكترونية 1443 خطوات التسجيل فى المنصة وماهى الخدمات التى تقدمها للمواطن والمقيم

أعلنت خدمة الدعم الفني لمنصة قوى التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتبدأ بافتتاح منصة جديدة لسوق العمل السعودي، وتم نشر رابط الخاص بها بالتزامن مع تطبيق نظام العمل الجديد، والذي ألغى نظام الكفالة ومنح العاملين في المملكة حرية الانتقال من جهة أخرى،اعتماداً على الشروط والمعايير التي اقرتها الدولة لحماية العامل وأصحاب العمل.

منصة قوى تسجيل دخول أفراد

يقوم منصة قوى بالعمل الأساسي الذي يتضمن تقديم الخدمات الخاصة بالعمل في القطاع الخاص بشكل إلكتروني، ويستطيعون أصحاب الأعمال الحصول على تلك الخدمات لتقوية بيئة الاستثمار في المملكة وتحسين الخدمات المقدمة، بما يكثر من فرص الاستثمار وقوة السوق وتقدم المنصة العديد من الخدمات.

منصة قوى تسجيل الدخول

تتضمن منصة قوى الكثير من الخدمات التي تصب في مصالح المواطنين لدعم الاستثمار في السوق المحلي

السعودي، بهذه الخطوات نعرفكم على بعض الخدمات التي تقدمها منصة قوى