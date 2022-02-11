نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السعودية تدشين الجواز الالكتروني 1443هـ ومميزاته عن جواز السفر القديم في المقال التالي

عمر شويل - جدة تدشين الجواز الالكتروني تم الإعلان عنه يوم الخميس الموافق 10 من شهر فبراير 2022 الموافق 9 من شهر رجب 1443 بالممكة العربية السعودية من قبل وزير الداخلية السعودية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز بتغريدة عبر صفحته الإلكترونية بموقع التواصل الإجتماعي تويتر صرح بها بالتالي:

“قمت اليوم بزيارة تفقدية لمقر المديرية العامة للجوازات، ودشنا خلالها الجواز الإلكتروني الذي يحمل الهوية التاريخية والحضارية لوطننا وفق أحدث المعايير التقنية العالمية، وأعتز بما لمسته من همة عالية واحترافية لتحقيق مزيد من التقدم والتطور لهذا القطاع الحيوي”

تدشين الجواز الالكتروني

إضافة لما سبق ذكر فإن تدشين جواز السفر السعودي الإلكتروني 2022 تم أثناء زيارة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية السعودية الأمير عبد العزيز بن سعود للمديرية العامة للجوازات بمدينة الرياض للتفقد حسن سير العمل وتقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين على أراضي المملكة والزائرين، وقد تم قاء بينه وبين العاملين بمركز القيادة والتحكم بمديرية الجوازات، استمع خلال اللقاء لتفاصيل حسن سير الخدمات والتحديثات الجديدة وفق رؤية المملكة 2030م ومشاهدة عرض مرئي ملم بما يخص، مركز الاتصال الموحد بالمملكة 992، كذلك الخدمات المقدمة لمستفيدين من مديرية الجوازات، أيضًا الخدمات المقدمة للمواطنين السعوديين، وفي خلال تك الزيارة تم الإعلان عن جواز السفر الإلكتروني.

كيفية تجديد جواز السفر السعودي القديم إلى جواز إلكتروني بالمملكة 2022

كما أوضحت المديرية العامة للجوازات السعودية أن تجديد جواز السفر السعودي يتم من خلال الخطوات التالية:

أولًا لا يتطلب ذلك تحديد موعد مسبق كل ما على راغب تجديد جواز سفره القيام بمراجعة إدارة الجوازات في المنطقة التابع لها.

كذلك وفق ما أوضحت الجوازات السعودية أن التجديد يتم من خلال منصة أبشر الإلكترونية.

في الختام يتم تجديد جواز السفر في مدة تقدر ب 3 أيام عمل فقط بعدها يتم استلام جوزا السفر الإلكتروني.

مميزات عن جواز السفر الإلكتروني الحديث 2022

كما يتميز جواز السفر السعودي الإلكتروني الجديد 1443 الذي تم الإعلان عنه اليوم بالتالي:

أولًا يتميز جواز السفر الجديد بتدشينه على أعلى مستوى من حماية بيانات الأمنية لحامله.

كذلك يتميز أيضًا جواز السفر السعودي الإلكتروني بحماية عالية المستوى للصورة الشخصية.

أيضًا يشمل الجواز الإلكتروني خاصية القراءة الآلية والتحقق من خلال بوابات ذكية بالمنافذ الدولية.

في النهاية تتميز صفحات الجواز الالكتروني 1443هـ بصور مزينة تعبر عن المعالم التاريخية للملكة العربية السعودية.

موعد استقبال طلبات تجديد الجواز والحصول على الجواز الإلكتروني السعودي 2022

في الختام أوضحت المديرية العامة للجوازات بالمملكة العربية السعودية أنه بدءًا من اليوم يتم استقبال طلبات الراغبين في الحصول على الجواز الإلكتروني دون تحديد موعد مسبق.