كم سلم رواتب العسكريين الجديد في السعودية 1443 بعد التحديث يحتاج قطاع كبير من الأشخاص في المملكة العربية السعودية للتعرف على سلم رواتب العسكريين في السعودية الجديد بعدما تم تحديثه خلال الفترة الأخيرة من قبل الحكومة السعودية متمثلة في وزارة الدفاع السعودية، حيث تحرص وزارة الدفاع بشكل دائم على اجراء تعديلات وتحديثات في سلم الرواتب الخاص بالعسكريين في جميع القطاعات التابعة لوزارة الدفاع، وهي التعديلات التي تأتي بناءً على قرارات ملكية لما يقدمه الأشخاص في هذا المجال من جهود كبيرة للمملكة العربية السعودية، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور سلم رواتب العسكريين الجديد في السعودية بعد التحديث الأخير 1443.

تعديل سلم رواتب العسكريين في السعودية 1443

يتم تعديل الرواتب التي يحصل عليها العسكريين بجميع الرتب والدرجات المختلفة في القطاعات العسكرية في المملكة العربية السعودية بناء على القرارات الرسمية التي يتم إصدارها من قبل الديوان الملكي السعودي، حيث تختلف قيمة الرواتب التي يحصل عليها كل كن ينتمي للقطاع العسكري في السعودية من الافراد والعسكريين بناء على المؤهل الدراسي وغيرها من عوامل الخبرة والدرجة التي ينتمي اليها الشخص التابع للقطاعات العسكرية، كما تختلف أيضا قيمة البدلات التي يحصل عليها الأشخاص من درجة لأخرى والتي يتم تصنيفها تبعا لسلم رواتب العسكريين، حيث يقدم العسكريين جهود كبيرة في سبيل حماية امن وآمان المملكة العربية السعودية في جميع القطاعات بشكل عام.

رواتب الجنود الجدد مع البدلات

الرتبة / الدرجة مرتب مكافأة سنوية جندي من 3220 ريال سعودي إلى 5040 ريال سعودي 125 ريال سعودي الجندي الاول من 3395 ريال سعودي إلى 3395 ريال سعودي 140 ريال سعودي جسديا من 3،765 ريال سعودي إلى 621.5 ريال سعودي 155 ريال سعودي وكيل رقيب من 4،455 ريال إلى 7،395 ريال سعودي 180 ريال سعودي شاويش يبدأ من 5،260 ريال سعودي إلى 8،760 ريال سعودي. 210 ريال سعودي رقيب أول من 6180 ريال إلى 6180 ريال 240 ريال سعودي رئيس الرقباء من 7،215 ريال إلى 12255 ريال 280 ريال سعودي

قيمة التعديل السنوي للعسكريين الأفراد 1443

الرتبة العسكرية القيمة بعد التعديل قيمة العلاوة السنويّة للعسكريَّ برتبة جندي 130 ريال سعوديّ تُضاف إلى الراتب سنويًا قيمة العلاوة السنويّة للعسكريَّ برتبة جندي أول 145 ريال سعوديّ تُضاف إلى الراتب سنويًا قيمة العلاوة السنويّة للعسكريَّ برتبة عريف 175 ريال سعودي تُضاف إلى الراتب سنويًا. قيمة العلاوة السنويّة للعسكريَّ برتبة وكيل الرقيب 210 ريال سعودي تُضاف إلى الراتب سنويًا. قيمة العلاوة السنويّة للعسكريَّ برتبة رقيب 250 ريال سعودي تُضاف إلى الراتب سنويًا. قيمة العلاوة السنويّة للعسكريَّ برتبة الرقيب الأوّل 300 ريال سعودي تُضاف إلى الراتب سنويًا. قيمة العلاوة السنويّة للعسكريَّ برتبة رئيس الرقباء 360 ريال سعودي تُضاف إلى الراتب سنويًا.

كم سلم رواتب العسكريين الجديد في السعودية 1443

يتضمن سلم رواتب العسكريين في السعودية جميع الدرجات والفئات من جنود وافراد وضباط، حيث يوضح سلم الرواتب قيمة الرواتب الأساسية بالإضافة الى البدلات وغيرها من الإضافات على الراتب، فنجد أن راتب الجندي في القطاعات العسكرية في المملكة العربية السعودية يبدأ من 8000 ريال سعودي تقريبا، أما عن قيمة البدلات التي يحصل عليها الأشخاص التابعين بشان العسكريين في السعودية فتأتي تتراوح ما بين 350 ريال سعودي والتي تصل الى 1350 ريال سعودي بناء على الدرجة التي يتبعها الشخص، حيث يتم تحديد اكثر من بدل الأشخاص مثل بدل الخطورة وبدل التأهل وغيرها من الرواتب التي تضاف الى سلم رواتب العسكريين والتي يتم تحديدها مسبقا.