نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “الجواز الالكتروني” تعرف على الجواز السعودي الجديد وأهم مميزاته Passport في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتابع معكم آخر الأخبار المتعلقة بالجواز الالكتروني، حيث زاد البحث عن الجواز السعودي الإلكتروني الجديد بين المواطنين والمواطنات أصحاب الجنسية السعودية والحاملين لجواز السفر السعودي، حيث زاد الأسئلة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي على شبكة الإنترنت وخاصة تويتر، وسنتعرف معكم في هذا المقال عن كل ما يتعلق بالجواز الإلكتروني السعودي الجديد، وما هي أهم مميزاته، وسنجاوب على أهم الأسئلة التي في بالكم بخصوصه، فتابعوا معنا.

الجواز السعودي الجديد

أعلنت هيئة الجوازات السعودية التابعة لوزارة الداخلية السعودية عبر حسابها الرسمي عبر منصة التواصل الاجتماعي الشهيرة تويتر عن إطلاق جواز السفر الإلكتروني الجديد، وقد تم العمل على هذا الجواز بالتعاون مع وزارة الداخلية السعودية وهيئة “سدايا” السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي ووزارة المالية أيضا.

وقد جاء في المنشور الرسمي الخاص بهيئة الجوازات أن الجواز الجديد سيبدأ اصداره في جميع الإدارات الخاصة بالجوازات في المناطق المختلفة في المملكة، حيث إنه اذا كنت مقدم أو تقوم بتجديد الجواز الخاص بك عبر أبشر فسيتم ارسال الجواز الإلكتروني السعودي الجديد الخاص بك خلال ثلاثة أيام عبر خدمة البريد.

الجواز الإلكتروني السعودي

وسنتعرف معكم على أهم ما جاء بخصوص الجواز السعودي الجديد، وما هي أهم الأسئلة بخصوصه والتي جاوبت عليها هيئة الجوازات السعودية بنفسها، فتابعوا معنا أعزائنا المتابعين.

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مميزات الجواز السعودي الجديد

ويأتي الجواز السعودي الجديد بالعديد من المزايا التي تم الإعلان عنها، وهي بإيجاز كالآتي:

الجواز يأتي بأعلى المواصفات الفنية والأمنية.

يحتوي الجواز الجديد على شريحة إلكترونية بها بيانات صاحب الجواز، وهذا لرفع المستوى الأمنى للجواز.

يتميز الجواز بخاصة التحقق الرقمي عبر البوابات الرقمية في المنافذ الدولية.

الصفحة الخاصة ببيانات صاحب الجواز مصنوعة من خام البولي كربون.

تحتوي صفحات الجواز الجديد على أهم معالم المملكة العربية السعودية، وهذا تأكيدا للهوية السعودية والاعتزاز بها.

حول الجواز السعودي الالكتروني

وسنتعرف معكم على أهم الاسئلة الشائعة والاجابات الخاصة بها عن الجواز الجديد، حيث ذكرتها الوزارة في التغريدة الخاصة بها، وهي كالتالي: