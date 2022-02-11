وظائف شاغرة في شركة بندة السعودية شهادات البكالوريوس والدبلوم والثانوية العامة

وظائف شاغرة في شركة بندة للتجزئة في مناطق مختلفة في السعودية، لحاملي شهادات الثانوية العامة والدبلومات للتعيين في عدة تخصصات، حيث تعد شركة بنده من أكبر الشركات في المملكة العربية السعودية تعمل في مجال التسويق وعرض المنتجات والمستلزمات المتنوعة منها الأغذية حيث توفر العروض المستمرة تضامناً مع تخفيض الأسعار على المواطنين بهدف مساعدة الجميع من خلال تمكينهم من شراء الأطعمة واللوازم بسعر مناسب، وتوفر متاجر بنده فرص عمل للمواطنين بالسعودية بمؤهلات مختلفة حسب التخصص الوظيفي المطلوب، وذلك عبر الموقع الإلكتروني في المواعيد المحددة حيث بدأ فتح باب التقديم من يوم 9 فبراير 2022م وسوف يستمر استقبال الطلبات حتى آخر موعد يوم 11 مارس المقبل.

شروط وظائف بنده السعودية 1443

الأفضلية للسعوديين.

مؤهل الدبلوم والثانوية العامة كحد أدنى.

شهادات البكالوريوس والخبرات حسب الوظيفة.

معرفة أساسيات ومحتوى اللغة الإنجليزية وقواعد الإنشاء وذلك في المعاني وتهجئة الكلمات.

توفر الخبرات والمهارات الوظيفية حسب تخصص كل وظيفة.

أن يكون لديه مهارات الحساب والأرقام.

القدرة على التعامل مع الناس وخدمة العملاء وضبط النفس والإبتسامة بالإضافة إلى حسن المظهر والتعامل.

القدرة على استخدام بطاقات الائتمان والمفاتيح الخاصة بعمليات المحاسبة.

لديه روح التعاون والمساعدة سواء مع زملائه أو مع من يحتاج لذلك.

أن يكون حريص على التطور.

يجب معرفة أساسيات العمل والتخصص المطلوب منه فبعض الوظائف تحتاج إلى (الترتيب – النظافة – تحديد المنتجات والأسعار – إزالة المنتجات قرب انتهاء صلاحيتها – معرفة إجراء الطلبيات – الاهتمام بمظافة الأماكن خاصة أماكن وأرفف وممرات المأكولات)..كما توجد معايير أخرى حسب المسمى الوظيفي.

التميز بالصدق والحفاظ على ممتلكات الشركة.

معاملة الآخرين بإحترام وتقبل ثقافات الآخر والجنسيات الأخرى.

تحمل ضغط العمل.

طريقة التقديم في وظائف شركة بنده السعودية

الدخول عبر رابط موقع شركة بنده السعودية الإلكتروني. اضغط على كلمة تفاصيل الوظيفة. عليك قراءة الشروط والمهارات جيداً، ثم اضغط على كلمة (تقدم الآن). سوف ينقلك النظام إلى صفحة الدخول إما عن طريق (لينكد إن) أو كتابة اسم المستخدم أو البريد الإلكتروني. ثم التالي، ومتابعة تسجيل الدخول واكمال تعبئة نموذج طلب التقديم على الوظيفة المحددة.

يذكر أنه إذا كان ليس لديك حساب شخصي على الموقع من قبل فعليك إنشاء حساب جديد.