تفاصيل الضمان الاجتماعي المطور للمطلقات والتسجيل الجديد في الضمان بالمملكة

الضمان الاجتماعي المطور قامت المملكة العربية السعودية في شهر نوفمبر من العام الماضي العمل على نظام حديث يسمى الضمان الاجتماعي المطور والهدف الأساسي من هذا النظام هو الدعم الزم للأسر المحتاجة للمساعدة على المعيشة تعمل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على تطوير الكثير من الأعمال التي تساعد المواطنين السعوديين على تلبية احتياجات وتعمل إحدى منصات القديمة والحديثة وتستمر حتى 20 من شهر نوفمبر 2022 حتي يتم قبول قفل المنصة إلى 23 مايو وسوف يتم المختصين في مراجعة الشروط المطلوبة لمقدم الطلب الضمان الاجتماعي المطور، ويبحث العديد من المواطنين في كل مكان في المملكة العربية السعودية عن أهداف وكيفية التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور المقدم من المملكة في الفترة الأخيرة وموعد القبول للدفعات.

أهداف نظام الضمان الاجتماعي المطور

قامت وزارة الموارد البشرية وتنمية الاجتماعية بعمل نظام جديد ومطور لتحقيق الدعم اللازم من خلال خدمات التأهيل والتدريب والدعم المد يتم وتعمل على توظيف وأموال خاصة الذكاة للمواطن التي يستحق ذلك وتحسين أداء القوى العاملة والعمل على رفع مستوى المعيشة والأفراد الأشد احتياجا حتى تري المملكة العربية 2023 بصورة متطورة للأفضل حيث أتاحت وزارة الموارد البشرية وتنمية الاجتماعية قامت بعمل دراسة جدوي في شهر ديسمبر إلى العام الماضي وسوف يتم صرف المعاش في العام الجاري 2022.

شروط الإستحقاق في الضمان الاجتماعي المطور

أن يكون المواطن سعودي الأصل ومقيم في المملكة العربية السعودية.

وذلك للمرأة الغير سعودية المتزوجة من رجل سعودي حتى إذا كانت مطلقة أو أرملة وانجبت اطفال سعوديين فهم ينتمون إلي المملكة العربية السعودية.

والأشخاص المعاقين ذوي الاحتياجات الخاصة والأرامل والأيتام التي يوجد لهم بطاقة تنقل.

يقل الدخل حسب أفراد الأسرة والحد الأدنى للمعاش هو 1100 ريال سعودي لعائلة الأسرة المسؤول على إنفاق المعاش على أسرته 550 ريال سعودي لكل فرد من أفراد الأسرة.

يجب أن يكون تتوفر الشروط اللازمة للتقديم على طلب الدعم التي تقدمه الوزارة من الكثير من الخدمات التعليم وخدمات صحية وتوظيف القادرين القادرين من أفراد الأسرة.

ألا يمتلك عقارات ملكية لها قيمة ذات أصول مالية عالية .