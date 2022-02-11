رفع شهادة اللقاح على توكلنا للأفراد 2022

يعد رفع شهادة اللقاح على توكلنا على بوابة وزارة الصحة السعودية أحد الخدمات المهمة للمواطنين الذين يعيشون في المملكة العربية السعودية أو يسافرون إليها. من أجل الحفاظ على الصحة العامة والسلامة ، والسعي الجاد لتنظيم وتسجيل المعاملات الحكومية ، تقدم وزارة الصحة السعودية العديد من الخدمات الممتازة على موقعها الإلكتروني ، فضلًا عن مزايا التطبيق التابع لها “توكلنا”.

رفع شهادة اللقاح على توكلنا

أصبحت خطوات تسجيل وتقديم الشهادات وطلبات الحصول على لقاحات Covid-19 المعتمدة على موقع وزارة الصحة السعودية أسهل ، والتطعيمات على موقع وزارة الصحة السعودية على النحو التالي:

أولاً ، يمكن للزائر أو المقيم الذي يزور موقع وزارة الصحة السعودية

ثم يكتب “تقديم طلب الموافقة على اللقاح” في مربع البحث بالخدمة الإلكترونية ، أو ينتقل مباشرة إلى البوابة الخارجية للتطعيمات

يجب على المستخدم قراءة جميع الشروط والتعليمات بعناية ، ثم الموافقة والنقر على “التالي”.

إذا كان مقدم الطلب مقيمًا أو زائرًا أو مواطنًا سعوديًا ، فإنه يختار حالة مقدم الطلب وينقر على “التالي”.

يملأ بعناية البيانات المطلوبة ، ويقرأها مرة أخرى لتأكيد صحتها ، ويواصل بقية الإجراء.

إذا كان الشخص الذي يرغب في تحميل إثبات التطعيم عبر الموقع “مقيمًا” ، فسيطلب منه الموقع ملء (رقم المقيم ، تاريخ انتهاء الصلاحية الهجري ورمز التحقق المرئي المكون من أربعة أرقام).

إذا كانت “سعودية” ، يطلب منه الموقع تعبئة الحقول (رقم الهوية ، تاريخ الميلاد الهجري ، رمز التحقق المرئي المكون من أربعة أرقام).

ضوابط تقديم استمارة اعتماد اللقاح

الشروط التي يجب على المواطنين والمقيمين والزوار الالتزام بها كما هو مذكور في خدمة تحميل شهادات التطعيم على موقع وزارة الصحة السعودية هي كالتالي:

يجب على المستخدم التأكد من صحة جميع البيانات التي يقوم بإدخالها في الحقول المطلوبة بالموقع ، لذلك يجب الانتباه إلى الدقة عند الكتابة والتأكيد حتى لا يتم رفض طلبه.

إذا أرفق المستخدم الملفات والملفات المطلوبة ، فيجب أن تكون بتنسيق (PDF) ، كما يتطلب موقع الويب أيضًا ألا يزيد حجمها عن 1 ميغابايت.

يطلب الموقع من المستخدمين إرفاق نسخة من شهادة التطعيم للفرد ونسخة من جواز السفر.

يجب أن تكون بطاقات الهوية الوطنية وتصاريح الإقامة سارية المفعول لإتمام عملية تقديم طلب الموافقة على اللقاح من خلال الموقع الإلكتروني.

إذا كان الطلب لا يزال صالحًا ، فلن يتمكن المستخدم من إرسال طلب جديد مرة أخرى.

يجب على المستخدم التأكد من أن شهادة التطعيم الخاصة به تتوافق مع العديد من الإرشادات الهامة:

البيانات الشخصية في شهادة اللقاح واضحة.

يجب ترجمة الشهادات إلى اللغة العربية المعتمدة أو مكتوبة باللغة الإنجليزية أو الفرنسية في وقت الإصدار.

يجب ذكر بيانات اسم اللقاح وتاريخه ورقم العملية بشكل واضح في الشهادة.

يجب اعتماد اللقاح في المملكة العربية السعودية ، وتشمل أنواع اللقاحات المعتمدة: