نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “الضمان الاجتماعي استعلام الأفراد” الاستعلام عن أهلية الضمان المطور sbis.hrsd.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة الضمان الاجتماعي استعلام الأفراد، زاد البحث في المملكة من قبل المواطنين والمواطنات السعوديين وخاصة المتقدمين على نظام الضمان الاجتماعي المطور الحديث، وقد تقدمت المئات من الأسر والأفراد على الضمان المطور، وهذا سواء من كانوا مسجلين في نظام الضمان القديم أم لا، وسنتعرف معكم في هذا المقال على كيفية الاستعلام عن الأهلية بالنسبة للأفراد، وموعد نزول الضمان المطور، فتابعوا معنا أعزائنا المتابعين.

تويتر الضمان الاجتماعي 1443

وقد تم الإعلان عن الضمان الاجتماعي المطور الجديد منذ فترة، وهذا ما تم الإعلان عنه عبر الحساب الرسمي الخاص بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر حسابها الرسمي عبر تويتر، وهذا في نهاية العام الماضي 2021، بعد الأمر الملكي بتفعيل النظام الجديد.

حيث أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن فتح التسجيل في النظام الجديد من يوم 20 نوفمبر 2021، وسيتسمر التقديم مفتوحا وهذا حتى يوم 23 مايو 2022، وقد تعرفنا معكم على خطوات التسجيل الصحيحة بالتفصيل في مقال طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد sbis.

الضمان الاجتماعي استعلام الأفراد

وسنتعرف معكم أعزائنا المتابعين كيفية تسجيل الدخول في موقع الضمان الاجتماعي المطور المسمى بمنصة الدعم والحماية الاجتماعية والقيام بالاستعلامات الخاصة بالأفراد، وهذا عن طريق اتباع الخطوات التالية:

الضمان المطور تسجيل الدخول

اذهب إلى منصة الدعم والحماية الاجتماعي الرسمي عبر الرابط sbis.hrsd.gov.sa.

ثم قم بكتابة رقم الهوية الوطنية في خانة رقم الهوية.

اكتب كلمة المرور التي انشأت حسابك بها في خانة كلمة المرور.

في حالة لم تكن انشأت حسابا بالفعل اضغط على تسجيل الدخول باستخدام النفاذ الوطني.

ستنتقل إلى موقع ناجز سجل الدخول باستخدام رقم الهوية وكلمة المرور بك.

ثم ستنتقل إلى الصفحة الرئيسية الخاصة بك في الضمان المطور.

انقر على الطلبات.

سيظهر لك الطلب الخاص بك والحالة (مؤهل، غير مؤهل، قيد الانتظار).

متى ينزل الضمان المطور للمقبولين

وفي حالة قبول الطلب الخاص بك في الضمان الجديد فستنتظر نزول المبلغ الخاص بك في حسابك البنكي الذي ستستقبل فيه الدعم في خلال الفترة القادمة، وهي على الأكثر مع الدفعة الخاصة بالشهر المقبل، وقد تعرفنا معكم على كيفية حساب الدعم الخاص بكم في مقال حاسبة الضمان المطور 1443.