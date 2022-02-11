طريقة التسجيل في مساند الاستقدام للعمالة المنزلية 1443

التسجيل في مساند الاستقدام للعمالة المنزلية، هو إحدى مبادرات وزارة العمل (سابقا) وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مخصص لرحلة استقدام أسهل للعمالة المنزلية التي تبحث عنها، وذلك بطريقة إلكترونية سهلة من خلال الموقع الذي يتيح لك نوع الخدمة في المواصفات والمهنة ونوع الجنسية أيضاً، حيث يتيح الخدمات عبر مكاتب الاستقدام التي عددها حوالي أكثر من 1400 مكتب في مناطق المملكة، وهي تتابع رحلة الاستقدام من بدايتها وإصدار التأشيرات والتأشيرات التعويضية ونقل خدمات العمالة المنزلية..وغيرهم الكثير من الخدمات عبر الموقع، حيث يضمن البرنامج حقوق الطرفين (صاحب العمل و العامل أو العاملة) وذلك في الحقوق والواجبات لكلاهما.

طريقة التسجيل في مساند 1443

الدخول عبر رابط موقع مساند استقدام العمالة المنزلية.

عليك تسجيل الدخول برقم الهوية الوطنية / الإقامة وكلمة المرور.

إذا لم يكن لديك حساب عليك الضغط على كلمة (تسجيل حساب جديد).

ومن ثم تعبئة البيانات والمعلومات الشخصية والعائلية وطرق التواصل، ثم تأكيد الحساب من خلال بوابة أبشر الإلكترونية.

سوف تقوم في كل مرة بالضغط على كلمة التالي بعد ملء كافة البيانات حتى استكمال الخطوات الخمسة.

بعد تسجيل حساب شخص لك تتمكن من استخدام الخدمات المتاحة أمامك.

خدمات مساند

إصدار التأشيرات للمزارعين والصيادين والرعاة. التأشيرات لذوي الإعاقة. نقل خدمة العمالة المنزلية. التأشيرات التعويضية أو البديلة. تقديم الشكاوى وذلك من خلال الفروع أو عبر الاتصال بقنوات وزارة الموارد البشرية ويمكن الاستفسار عبر رقم 19911.

كيفية رفع طلب استقدام

وذلك يتم عبر الموقع المرفق أعلى المقال، كل ما عليك هو تحديد نوع الاستقدام أي تحديد مواصفات العامل أو العاملة المطلوبة أو (عامل سابق بالاسم)، أو استقدام بالاسم ورقم الجواز، يلها المهنة أو الوظيفة المطلوب لها العامل، واختيار الجنسية أيضاً، علماً بأنه يمكنك التعرف على شروط الاستقدام والتي موجودة من خلال الرابط المباشر لـ ضوابط منح تأشيرة الاستقدام حيث تشمل هذه المعايير فئة المواطن ومن في حكمه من السعوديين والخليجيين وزوجة المواطن / أم المواطن والقبائل النازحة وحاملي الإقامة المميزة غير محددة المدة.

جدير بالذكر أنه يمكنك التعرف على رسوم التأشيرات وطريقة الاسترداد في حالة الرفض، وأسباب رفض التأشيرة ونقل خدمات العمالة المنزلية، كافة الاستفسارات موجودة عبر الموقع المرفق من خلال القائمة العلوية (الأسئلة الشائعة) والتي ترد على جميع الاستفسارات.