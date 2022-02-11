نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط الحصول على دعم الإسكان التنموي لمستفيدي الضمان 1443 وخطوات التسجيل في المقال التالي
شروط الحصول على الإسكان التنموي السعودي من أهم المشروعات التي تستهدفها وزارة الإسكان السعودية في ظل الرؤية 2030 التي تسعى إليها المملكة، ومن أهم المشروعات التي تقدمها وزارة الإسكان هو مشروع الإسكان التنموي الذي يقدم إلى أكثر المواطنين احتياجًا و لا يمتلكون مسكن للعيش لهذا تسعى الحكومة السعودية على تحقيق مبدأ المساواة و رفع العبء عن المواطن السعودي وتوفير حياة كريمة لهم وسنقدم لكم شروط التقديم في الإسكان التنموي السعودي وخطوات التقديم وسنقدم لكم هذا بالتفصيل.
شروط الحصول على الإسكان التنموي لمستفيدي الضمان 1443
هناك بعض الشروط التي وضعتها وزارة الإسكان السعودي لقبول طلب الحصول على الدعم السكني من مشروع الإسكان التنموي وهذا لكي يحصل المواطن الأشد احتجاجاً، الشروط هي:
- يشترط أن يكون المتقدم إلى الإسكان التنموي سعودي الجنسية.
- لابد أن يكون المتقدم مسجلاً فى الضمان الاجتماعي السعودي.
- أن يكون عمر المتقدم لا يقل عن 25 عام.
- لابد من عدم حصول المواطن على الدعم السكني مسبقاً.
- الدعم السكني موجه للأسر والمواطنين أشد احتياجًا لمحدودي الدخل الشهري و المنخفض.
- يشترط ألا يكون لدى المتقدم مصدر دخل شهرى، ويقدم أيضا لمن لديهم مصدر رزق ولكن قيمة الإيجار تختلف عن الآخر.
- لابد من عدم وجود وحدة سكنية أو مسكن مسجلاً باسمة او يمتلك عقار.
خطوات التسجيل في دعم الإسكان التنموي السعودي 1443
تسعى الحكومة على تقديم كافة الخدمات إلكترونيًا لكى تسهل على المواطنين التقديم في الخدمات، ولهذا وضعت وزارة الإسكان موقع الدعم السكني لكي يتمكن المواطنين التسجيل في الدعم من خلاله إلكتروني، الطريقة هي:
- في البداية يقوم المواطن بالدخول إلى المنصة الرسمية للإسكان التنموي.
- بعد ذلك يقوم المواطن بالدخول إلى الخدمات الإلكترونية.
- سيظهر أمامك مجموعة من الخيارات قم بالنقر على أيقونة طلب الدعم السكني.
- على الفور سيظهر أمامك نموذج تقديم طلب الدعم السكني.
- قم بإدخال البيانات المطلوبة من الإسم، رقم الهاتف، محل الإقامة، رقم الهوية، تاريخ الميلاد.
- سيظهر أمامك رمز التحقق قم بادخاله في المربع المخصص لها.
- بعد ذلك قم بالضغط على إرسال الطلب.
- هكذا سيتم ارسال الطلب، سيتم إرسال رقم للتحقق وسيتم التواصل معك في أقرب وقت.
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