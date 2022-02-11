العرض ساري حتى 20 فبراير 2022.. كيفية شراء iPhone 13 من جرير والحصول على خصم 200 ريال

بخصمٍ يصل إلى 200 ريال سعودي، يُمكن شراء iPhone 13 من جرير أونلاين من خلال الموقع الإلكتروني للمكتبة التي لها العديد من الفروع في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، فيما يسري هذا العرض الجديد حتى يوم الأحد الموافق 20 فبراير 2022م، ويمكن لأي مواطن أو مقيم الاستفادة منه، وامتلاك أحدث إصدارات شركة أبل الأمريكية الذي يأتي بمواصفات عالية.

كيفية شراء iPhone 13 من جرير أونلاين

ويُمكن شراء iPhone 13 من جرير أونلاين من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالمكتبة، وذلك من خلال اتباع هذه الخطوات:

الدخول إلى رابط هاتف آيفون 13 على الموقع الإلكتروني لمكتبة جرير. النقر على زر الإضافة إلى سلة المشتريات. استكمال باقي البيانات المطلوبة. الدفع بإحدى البطاقات الإلكترونية، والحصول على خصم 200 ريال. استلام الهاتف عبر خدمة التوصيل إلى المنازل.

مواصفات هاتف آيفون 13

ويشمل هاتف آيفون 13 على مميزات عديدة أعلنت عنها شركة أبل الأمريكية، في مؤتمر الكشف عن هذا الإصدار الأحدث في السلسلة، ومن هذه المميزات: