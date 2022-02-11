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عمر شويل - جدة حافز اهم الشروط المطلوبة وكيفيه التسجيل للحصول علي فرص عمل
حافز اهم الشروط المطلوبة وكيفيه التسجيل للحصول علي فرص عمل حيث يعد من احدي البرامج داخل ألمملكة العربية السعودية الذي يعمل علي مساعدة الأشخاص الباحثين عن فرصة عمل كما يعمل علي توفير العديد من الخبرات التدريبية والتأهيلية لتدريب الأشخاص وتنميه المهارات وخبرات العمل التي يحتاج إليها.
اهم الشروط المطلوبة للتسجيل في حافز
- لا بد من أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
- لابد من أن يكون لا يعمل بأي من القطاع الحكومي أو الخاص.
- العمر لا يقل عن عشرين عاماً ولا يزيد عن ستين عاماً.
- لا يكون المتقدم مُستفيداً من إعانة البحث عن عمل أو مستحقا للمعاش التقاعدي أو لديه نشاط تجاري.
- كما يجب أن يكون مقيم بالمملكة العربية السعودية بشكل دائم وقادر علي القيام بالعمل.
- يجب أن لا يمتلك المتقدم دخل مالي اكبر من الإعانة المادية المُستحقة.
- لا يكون طالباً أو متدرباً في أي مرحلة من مراحل التعليم أو التدريب.
- يجب مرور 6 أشهر على الأقل من تاريخ الحصول على شهادة الدراسة الجامعية أو الدراسة فوق الجامعية أو الثانوية العامة.
- إن كان المتقدم لا يستحق الحصول على مكافأة من الدولة على مدة دراسته أو تدريبه فلا بد من مرور سنة كاملة على الأقل من تاريخ تركه للدراسة أو العمل.
كيفيه التسجيل في حافز
- نبدأ بالدخول علي الموقع الرسمي للبوابه الوطنية للعمل.
- ثم نقوم بالضغط على أيقونة باحث عن عمل في حالة كنت من غير المُستفيدين قبلاً من مبادرة حافز لتقوم بتسجيل مستخدم جديد.
- ثم نقوم بإدخال البيانات المطلوبة من اسم المستخدم والجنسية ورقم الهوية الوطنية وكلمة المرور الخاصة بك وتاريخ الميلاد بالتقويم الهجري.
- نقوم باستكمال إدخال البيانات مع الحرص على قراءة شروط وأحكم البرنامج والموافقة عليها.
- سيطلب منك الموقع تسجيل رقم الهاتف الجوال الخاص بك والبريد الإلكتروني نقوم بالتسجيل.
- ثم نقوم بالضغط على إرسال ليتم إرسال رقم المرور الخاص بحسابك إلى رقم الهاتف الخاص بك.
- سينتقل بك الموقع حالياً إلى نافذة تسجيل الدخول والتي ستقوم فيها بإدخال اسم المستخدم و كلمة المرور.
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