نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجوازات السعودية. تصدر جواز السفر السعودي الإلكتروني عبر absher.sa المديرية العامة للجوازات في المقال التالي

عمر شويل - جدة جواز السفر السعودي الإلكتروني من خلال منصة أبشر، حيث أطلقت المديرية العامة للجوازات السعودية بالتعاون مع “سدايا” الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، ووزارة المالية السعودية، تأتي ذالك الخطوة في ظل سعي وزارة الداخلية السعودية، إلي تقديم كافة خدماتها إلكترونياً للمتعاملين معها في ظل رؤية المملكة الإستراتيجية 2030، التي تهدف للنهوض بكافة قطاعات المملكة المختلفة.

طريقة أستخراج جواز السفر السعودي الإلكتروني

الدخول على منصة أبشر absher.sa .

. ثم بعد ذالك الدخول على موعد أصدار أو تجديد الجواز.

بعد تحديد موعد للحضور إلي الجوازات قم بالذهاب إلي مقر إدارة الجوازات القريبة منك.

سلم متطلبات والمستندات المطلوبة لإستخراج جواز السفر الإلكتروني” الهوية الوطنية، عدد 2 صورة شخصية حديثة، جواز السفر القديم”

ثم أنتظر الجواز الإلكتروني الجديد بعد 3 أيام عمل ليصلك عن طريق البريد السعودي.

الجوازات السعودية

صرح مدير عام الجوازات السعودية الفريق / سليمان بن عبد العزيز اليحيى، أن جواز السفر الإلكتروني السعودي الجديد مؤمن بصورة كبيرة جداً، ومصمم بأعلي المواصفات العالمية لجوازات السفر في العالم، حيث توجد به شريحة ذكية لرفع مستوى الحماية الأمنية للبيانات، ويمكن قراءة البيانات الخاصة بالجواز من خلال القارئ الإلكتروني.

المديرية العامة للجوازات السعودية

أشارت المديرية العامة إلي أن جواز السفر الجديد به العديد من المميزات منها.

على درجة عالية من الأمان في حماية البيانات.

به خصية القراءة الألية بالبوابات الإلكترونية الذكية.

شكل مميز وبه شريحة ذكية ويوجد به العديد من الصفحات التي تحتوي على أبرز معالم المملكة.

وزارة الداخلية السعودية

وزارة الداخلية السعودية من أهم الوزارات في الحكومة السعودية، تهدف إلي التطور والتقدم في كافة القطاعات ومن أهم هذه القطاعات قطاع الجوازات، لذا أهتمت بإصدار جواز السفر السعودي الإلكتروني الجديد، الذي يمكن للراغبين في أستخراجه أن يقوموا بحجز موعد عبر منصة أبشر، ومن ثم يقوموا بالذهاب إلي مديرية الجوازات في الموعد المحدد، وتسليم الأوراق المطلوبة ومن ثم يصل لهم الجواز حتى المنزل عن طريق البريد، وبذالك تكون يسرت على المواطنين إجراءات أستخراج جواز السفر.