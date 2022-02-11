خطوات التقديم لطلب دعم ريف للشباب والأسر المنتجة

التنمية الريفية فهو برنامج حكومي يهدف إلى تقديم الدعم لجميع الأسر المنتجة داخل المملكة العربية السعودية، وذلك بهدف تنمية الموارد والأعمال اليدوية، والحصول زيادة في الدخل الشهري، فهناك الكثير من العاطلين عن العمل من جميع الفئات، والذين يبحثون عن مهنة يمتهنونها ويريدون العمل من خلالها، حتى يحصل كل مواطن على فرصة ثانية للعمل الحر، كما أن هناك قرض نفاذ والذي من خلاله يمكنك أن تحصل على العمل الحر لجميع الأسر المنتجة ولكن هذا القرض بمبلغ مالي مسترد على أقساط شهرية بسيطة، ومن خلال موضوعنا هذا سنتعرف سويا على دعم ريف لجميع صغار المزارعين والأسر المنتجة وطريقة التقديم لطلب الدعم لتعزيز التنمية وتوفير فرص عمل للشباب.

خطوات التقديم لطلب دعم ريف

يقوم دعم ريف بتقديم مبلغ كدعم مالي يصل إلى 10% من قيمة المبلغ كل شهر أي بنسبة 4,5 ألف ريال، طريقة الحصول على وثيقة العمل الحر مجاناً، وذلك من القيمة السنوية للدعم وهي 54 ألف ريال، حتى يحصل كل فرد على حافز يقدم من خلال على التركيز في العمل وزيادة الفرص الإنتاجية، ولكن بشرط أنه حتى إذا حصل على ثلاثة مشاريع خلال السنة فلن يتمكن ألا من الحصول على هذا المبلغ للثلاثة مشاريع أو مشروع واحد، فقط الدعم المالي هو 54 ألف ريال لجميع المواطنين السعوديين داخل المملكة، والأسر المنتجة وصغار المزارعين، وهناك بعض من الخطوات البسيطة والتي من خلالها ستحصل على الدعم في أسرع وقت، ولكن تأكد من صحية بياناتك المدخلة حتى لا يتأخر الدعم المالي.

ستتمكن من الدخول إلى منصة ريف الإلكترونية.

الإلكترونية. وستمر من خلال التحقق من الأهلية.

التسجيل بكتابة الاسم والبيانات صحيحة.

تقديم حساب بنكي خاص باسم المتقدم.

اختيار طلب الدعم.

اختار البرنامج المناسب لك.

إدخال رقم الهاتف حتى يتم التأكد من أهلية المتقدم.

سوف يتم إرسال رسالة إليك بالرقم السري.

أدخل بين الحين والأخر للاستعلام عن الدعم الشهري.

الدعم الحكومي للشباب وربات المنزل

يتم تقديم الدعم لجميع العاطلين عن العمل والشباب الذين يبحثون عن فرصة لإنتاج الأعمال اليدوية والزراعية، ويوفر دعم ريف برامج ومشاريع تصلح لجميع المزارعين والأسر المنتجة، ويجب على كل من تقدم أن يقم بتوفير وثيقة العمل الحر وتقديمها من ضمن المستندات والأوراق المطلوبة، رابط الاستعلام عن دعم ريف، كما يجب أن يكون المتقدم ليس له أي سجل تجاري ويقوم بالعمل بيديه في المهنة التي يريدها، ويقدم ما يفيد ذلك، وسوف تحصل ربة المنزل على الدعم أيضاً إذا كان العمر لا يقل عن 22 عاما لجميع السعوديين والسعوديات داخل المملكة.