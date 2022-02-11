كيفية تغيير المؤهل العلمي في أبشر ومعرفة مستوى التعليم في نظام أبشر

كيفية تغيير المؤهل العلمي في أبشر يستطيع جميع الأفراد القيام بتعديل المؤهل الدراسي الخاص بهم من خلال أن يحرصوا على الذهاب إلى أقرب خاص بمكتب الأحوال المدنية التي تنتشر في جميع أرجاء المملكة العربية السعودية، يتسائل الكثير من المواطنين عن كيفية تغيير مستواهم التعليمي في حالة الارتقاء من مستوي لأخر سواء كان هذا المستوي جامعي أو قبل الجامعي أو دكتوراه أو ماجستير أو ثانوية عامة أو الشهادة الإعدادية، ويمكن أن يتم التعرف عليها عبر الدخول إلي المنصة، ويكون مع ضرورة أن يتم حجز موعد معين عبر أبشر، يجب أن يقوم الطالب بتقديم أوراق التعديل أولًا في أي مكتب من مكاتب الأحوال المدنية، حيث يتم مشاركة جميع المعلومات الجديدة الخاصة بك مع جهات العمل المتنوعة التي تعلن عن جميع الوظائف المختلفة، كما يتم الاستفادة من جميع المعلومات في التقديم على بعض الوظائف الحكومية.

كيفية تغيير المؤهل العلمي في أبشر

الدخول إلى منصة أبشر الإلكترونية. ثم اضغط على كلمة “أفراد”. الضغط على تسجيل الدخول عن طريق أدخال اسم المستخدم وكلمة المرور. إدخال الكود المرئي في الخانة المخصصة لهز ثم يتم اختيار الخدمات الإلكترونية. يتم الضغط على مستوى التعليم. إدخال المؤهل العلمي برفقة المستندات التي تثبت حصولك عليه. ثم قم بتأكيد التغيير، وبذلك تكون قد تم تغيير مؤهلك الدراسي.

كيفية معرفة مستوى التعليم في نظام أبشر

تسجيل الدخول إلى منصة أبشر الإلكترونية عن طريق أدخال اسم المرور واسم المستخدم. يشترط إدخال الكود المرئي في الحقل المخصص. يتم إرسال رمز التفعيل لك في رسالة نصية على رقم هاتفك المحمول يتم إدخاله بصورة صحيحة. بعد ذلك الضغط على الخدمات الإلكترونية ثم اختر الحالة المدنية برفقة البيانات الشخصية للمستخدم. عرض كل التفاصيل المتعلقة بالمستوى التعليمي المسجل به في أبشر.

تعديل بياناتك الشخصية في أبشر