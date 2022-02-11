نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نفاذ منصة الضمان الاجتماعي المطور تسجيل جديد استعلام حالة طلب تأكيد تابعين sso.hrsd.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة نفاذ منصة الضمان الاجتماعي المطور والتي يمكن من خلالها تسجيل جديد والاستعلام عن حالة الطلب وإمكانية تأكيد التابعين sso.hrsd.gov.sa على منصة الدعم والحماية الاجتماعية وأيضا استعلام الأفراد، وكيف تعرف أنك مقبول في الضمان الاجتماعي المطور، والتعرف على قيمة راتب الضمان الجديد باستخدام حاسبة الضمان، وطريقة التقديم تسجيل جديد، ومتى ينزل معاش الضمان المطور، والاستعلام برقم الهوية عن موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي المطور، كلها من الأمور محل البحث المتصاعد يوميا، خاصة لمن تأخر إعلان نتيجة أهليته لاستحقاق راتب الضمان الاجتماعي المطور الجديد، وسنستعرض من خلال هذا التقرير بعض تلك الأمور محل التساؤل الدائم.

نفاذ منصة الضمان الاجتماعي المطور تسجيل جديد sso.hrsd.gov.sa

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد أتاحت تسجيل دخول رابط منصة الضمان الاجتماعي المطور “منصة الدعم والحماية الاجتماعية من خلال رابط نظام النفاذ، وذلك بيانات المستخدم على رابط موقع منصة أبشر، وذلك حتى يتم تسهيل استفادة المواطنين بالخدمات الإلكترونية التي تقدمها الوزارة،

الضمان الاجتماعي المطور تسجيل الدخول نفاذ

وضعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية آلية للمستفيد المتمثلة في طريق تسجيل الدخول عبر النفاذ الموحد طبقاً لبيانات تسجيل الدخول في موقع أبشر الخاصة به.. ومن خلال رابط الضمان الاجتماعي النفاذ يمكن الدخول في منصة الدعم والحماية الاجتماعي للاستفادة من الخدمات الإلكترونية بالخطوات التالية وهي

متى موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور للدفعة الثالثة

وتجدر الإشارة إلى أنه قد تم نزول إيداعات الدفعة الأولى والثانية لعدد يقارب 150 ألف طلب تسجيل، ويتم حاليا دراسة طلبات الدفعة الثالثة والتي سيتم إعلانها خلال أيام، وقد صرح مصدر مسئول بأنه سيتم إرسال رسائل نصية على الهواتف المحمولة كما تم في الدفعتين السابقتين.

طريقة تسجيل جديد على رابط الضمان المطور الجديد sbis.hrsd.gov.sa

زيارة رابط منصة الدعم الحماية الاجتماعية “الضمان الاجتماعي المطور”.

اختيار أيقونة تسجيل جديد.

أدخل البيانات الشخصية وتشمل “رقم الهوية – تاريخ الميلاد – رقم الهاتف الجوال.

إدخال واختيار كلمة مرور خاصة بك.

تأكيد كلمة المرور التي اختارتها سابقا.

كتابة رمز التحقق.

الموافقة على إقرار الشروط والأحكام.

اضغط على أيقونة تسجيل.

ستُفتح لك صفحة جديدة.

قم بتسجيل الدخول مجدداً.

أدخل رقم الهوية الوطنية “السجل المدني”.

أضف كلمة المرور التي قمت بتسجيلها سابقاً عند بداية التسجيل.

ستُعرض معلوماتك وبياناتك الشخصية التي قمت بإدخالها.

قم بإدخال “الآيبان”.

قم بتعبئة جميع المعلومات الشخصية، ومنها بيانات السكن وتشمل: المنطقة – المدينة – الحي – الشارع – كنية المسكن .

. أضف بيانات الدخل الخاص بك.

الضغط على حفظ البيانات.

انقر على التالي واستكمل البيانات المطلوبة.

احفظ البيانات.

اضغط على التالي.

أدخل بيانات التابعين وصلة القرابة واستكمل البيانات المطلوبة

الضغط على تأكيد المعلومات.

الضغط على تأكيد المعلومات. أخيرا الضغط على إرسال.

الاستعلام على حالة الطلب في الضمان المطور

ويتم الاستعلام عن حالة طلب الضمان الاجتماعي المطور يتم ذلك من خلال خطوات بسيطة، والفيديو السابق يشرح تفصيلا طريقة الاستعلام عن حالة الطلب وهل تم قبوله أو تم رفضة أو ما زال تحت الدراسة والتدقيق.

طريقة متابعة الطلب في الضمان المطور وتأكيد التابعين

ويذلك نكون في إيجاز شرح طريقة تسجيل جديد على رابط الضمان المطور الجديد sbis.hrsd.gov.sa، وكذلك كيف تعرف أنك مقبول في الضمان المطور من خلال الاستعلام عن حالة الطلب، وكذلك وضحنا متى موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور للدفعة الثالثة والتي سيتم صرفها نهاية الأسبوع الحالي حسب التوقعات.