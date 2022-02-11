تواصل الديوان الملكي السعودي للمساعدات المالية والتقديم لتسديد القروض والديون

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عمر شويل - جدة تواصل الديوان الملكي هي البوابة الرسمية التي يتم من خلالها التقديم على المساعدات المالية وطلبات تسديد القروض والديون، حيث يقدم الديوان الملكي السعودي للمساعدات خدمات جليلة للأسر والأفراد السعوديين الذين تمنعهم الأوضاع الاجتماعية السيئة من سداد القروض أو العلاج، كذلك يقدم لهم فرص تقديم طلب منح الأراضي المجانية، وذلك للذين لا يمتلكون مسكن مناسب، ويعد الديوان الملكي هو المكتب التنفيذي لأوامر ملك البلاد خادم الحرمين الشريفين، كما أنه الأداة التي تربط بين الحاكم والحكومة بكل ما فيها من مؤسسات.

تواصل الديوان الملكي

يحرص الديوان الملكي السعودي على تقديم يد المساعدة لفئات المواطنين السعوديين الذي يعانون من بعض المشكلات، فمن خلال بوابة تواصل يستطيع المستفيد التقديم لتسديد القروض والديون، والتقديم للعلاج، بالإضافة إلى التقديم للحصول على مساعدة مالية من الديوان الملكي، والتقديم على منح أراضي المجانية، ليس هذا فحسب، بل إنه يوفر للمستخدمين إمكانية تقديم شكوى للمقام السامي ضد أي جهة نتج عن التعامل معها تقصير، غالباً ما يكون رد الشكوى بالنفع على المواطنين.

الديوان الملكي تسديد القروض والديون

يتيح الديوان الملكي إمكانية التقديم لتسديد القروض والديون أو طلب مساعدة مالية من خلال إرسال البرقيات، أو إلكترونيًا عبر بوابة تواصل الإلكترونية، بالخطوات التالية:

الدخول إلى بوابة تواصل الإلكترونية. العمل على تسجيل البيانات المطلوبة. البحث في الخدمات التي يقدمها الديوان الملكي السعودي لذلك. النقر على خيار المساعدات المالية وتسديد القروض والديون. العمل على تعبئة بيانات طلب مساعدة مالية من الديوان الملكي. الحرص على توضيح الأسباب وراء تقديم الطلب لذلك. النقر على خيار إرسال الطلب، ولكن بعد التأكد من تسجيل كافة البيانات المطلوبة بدقة.

تقديم شكوى الديوان الملكي تواصل

لا تقتصر خدمات الديوان الملكي السعودي على تقديم المساعدات المالية، ومنح الأراضي المجانية فقط، بل إنها تشمل تقديم شكوى ضد أيًا من الجهات داخل الدولة، وذلك في إطار حرص الدولة على وصول الخدمات للمواطنين المستحقين، ويتم تقديم الشوى بالطريقة الآتية:

تسجيل دخول الديوان الملكي عبر النفاذ الوطني الموحد. يتم الانتقال إلى تبويب تقديم الشكاوى. تعبئة نموذج الشكوى بالبيانات المطلوبة لذلك. يتم النقر على تقديم شكوى مع إمكانية متابعة حالة الشكوى حتى الحصول على الرد المناسب.

طرق التواصل مع الديوان السعودي

يوفر الديوان الملكي عدة طرق يتمكن من خلالها المواطنين التواصل وإرسال طلبات وبرقيات المساعدات المالية، من بينها رقم الديوان الملكي من داخل السعودية 8004000000، ورقم التَواصل من خارج المملكة 92003003، وعنوان البريد الإلكتروني [email protected]، بالإضافة إلى إرسال البرقيات وطلبات المساعدة المالية عبر خدمة البريد السعودي الممتاز على رقم 12911 الرياض، والهدأ 7636.