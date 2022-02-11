كيفية حل مشكلة رفض تسجيل الطالب من قائد المدرسة عبر منصة نور NOOR

كيفية حل مشكلة رفض تسجيل الطالب من قائد المدرسة سواء للصف الأول الابتدائي، أو مرحلة رياض الأطفال، يعتمد الأمر على القيام بعدة خطوات بسيطة، عبر الموقع الالكتروني دون حاجه للذهاب إلى المدرسة، هناك عدة أسباب قد تؤدي إلى عدم تسجيل الطالب، سوف نذكرها في هذا المقال، وكيف نتعامل مع الأمر، والخطوات اللازمة بالتفصيل لتعديل بيانات الطالب، أوتغيير المدرسة، في حال استفاء العدد المطلوب.

معلومات حول تسجيل طالب جديد في نظام نور

يتم الأمرعن الطريق تسجيل الدخول على موقع Noor عن طريق كتابة اسم المستخدم لولي الامر، والرقم السري ورمز التحقق وتقوم بالضغط على تسجيل الدخول.

بعدها تختار تسجيل الأبناء ثم تقوم بإدخال البيانات، ويجب التأكد من صحتها، وفي حال حدوث خطأ يمكن لولي الأمر، تسجيل الدخول مرة أخرى، وتعديل وضبط بيانات الطالب.

يتيح نظام نور من خلاله إمكانية طباعة إستمارة الفحص الطبي دون الحاجة إلى الذهاب للوحدة الصحية، أو المدرسة الحصول عليها.

كيفية حل مشكلة رفض تسجيل الطالب من قائد المدرسة

إذا واجهت مشكلة رفض تسجيل الدخول للطالب يمكنك زيارة الموقع الخاص بنظام نور، وتسجيل الدخول عبر إدخال اسم المستخدم ورقم المرور والضغط بعدها على تسجيل الأبناء.

بعد التأكد من أن الطلب تم رفضه اضغط على تعديل بعدها سيظهر لك بيانات للطالب، يمكنك تعديل البيانات الخاصة بالمدرسة فقط.

يقوم ولى الامر بتحديد المدرسة مرة أخرى في حالة كان هناك خطأ أو وجود أي مشاكل خاصة بإثبات محل الإقامة ومدى قربه من موقع المدرسة الجغرافي.

في حالة كانت كل الشروط مستوفاة يتم كتابة اسم المدرسة ثانية الأساسية والاحتياطية على شرط أن يكون عدد الطلاب في المدرسة لم يكتمل بعد.

بعد الانتهاء من عملية التعديل يتم الضغط على الزر الخاص بالتسجيل.

أسباب رفض تسجيل الطالب من قبل مدير المدرسة في نظام نور

قد يكون من أسباب رفض مدير المدرسة التحاق الطالب أن العدد مكتمل.

الموقع الجغرافي لمحل السكن غير مناسب بالنسبة للطالب والمدرسة وذلك قد يؤدي إلى رفض القيد.

يجب على ولي الأمر أن يقوم بتغيير البيانات الخاصة بالطالب ويختار مدرسة أخرى.

في ختام هذا المقال نكون قد ذكرنا جميع المعلومات الخاصة بكيفية حل مشكلة رفض تسجيل الطالب من قبل قائد المدرسة سواء بالصف الأول الابتدائي أو مرحلة رياض الأطفال وذكرنا الاسباب الخاصة بذلك والعديد من المعلومات حول كيفية تسجيل الطالب في نظام دور.