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عمر شويل - جدة عاجل ارامكو تعلن اسعار البنزين 2022 بالسعودية لشهر فبراير، بدأ المواطنين السعوديين والمقيمين بأراضي المملكة العربية السعودية بالبحث عن أسعار البنزين الجديدة داخل المملكة العربية السعودية، وقامت أرامكوا بالإعلان مساء أمس عن اسعار البنزين 2022 بالسعودية لشهر فبراير بعد أن قامت بعمل المراجعة الدورية التي تقوم بها كل شهر، وسيتم العمل بالسعر الجديد من اليوم الجمعة الموافق الحادي عشر من فبراير 2022، وإلى نهاية يوم العاشر من مارس القادم بإذن الله، ويتم تغيير الأسعار حسب آلية التسعير التلقائية التي يتم العمل بها داخل المملكة العربية السعودية، ووفقًا لهذه الآلية تُحدد أسعار البنزين والتي يتم العمل بها، لذا دعونا نوضح لكم في تقرير اليوم الأسعار الجديدة للبنزين ومشتقاته في المملكة العربية السعودية.

اسعار البنزين 2022 بالسعودية لشهر فبراير

تم الإعلان عن اسعار البنزين 2022 بالسعودية لشهر فبراير من قبل شركة أرامكوا السعودية، وللعلم أن الشركة تقوم بعمل مراجعة شهرية، ثم تُحدد بهذه المراجعة الأسعار الخاصة بالبنزين والتي تتماشي مع أسعار البنزين العالمية، والجدير بالذكر أن الأسعار الخمسة شهور الماضية شهدت استقرار في الأسعار ولم تتحرك، وذلك لأن الأسعار العالمية مستقرة، بل وفي حالة زيادة يقوم خادم الحرمين الشريفين بتحمل أي زيادة في الأسعار، ثم بدئت الأسعار بالارتفاع بشكل كبير الأيام الماضية، حيث ارتفع سعر البرميل ليسجل سعر 91.17 دولار أمريكي.

قائمة اسعار البنزين 2022 بالسعودية لشهر فبراير

تقوم شركة أرامكوا بعمل تحديث شهري لأسعار البنزين، ثم يتم الإعلان عن التحديث للأسعار في اليوم العاشر من الشهر الميلادي، ليبدأ تطبيقها في اليوم الحادي عشر من الشهر، ومنذ إعلان شركة أرمكوا عن قائمة اسعار البنزين 2022 بالسعودية لشهر فبراير، والمواطنين يبحثون عن أسعار البنزين الجديدة، قد جاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر اللتر من بنزين 91 اليوم 2.18 ريال سعودي سعراللتر من بنزين 95 اليوم 2.33 ريال سعودي سعر الكيروسين 0.70 ريال سعودي سعر غاز البترول المسال 0.75 ريال سعودي سعر الديزل اليوم في المملكة 0.63 ريال سعودي

وتُطبق هذه الأسعار من اليوم بجميع محطات البنزين داخل المملكة العربية السعودية، وأرامكو تقوم بنفسها بالإعلان بمتابعة تطبيق المحطات للأسعار الجديدة.