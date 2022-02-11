رابط تسجيل الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1443 وشروط الاستحقاق hrsd.gov.sa

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عمر شويل - جدة رابط تسجيل الضمان الاجتماعي المطور 1443 الجديد وشروط الاستحقاق، من أهم الروابط التي يجري عليها بحث كثيف عبر محرك البحث جوجل، ويبحث الكثير من الراغبين في الاستفادة من دعم الضمان الاجتماعي المطور عن رابط منصة الدعم والحماية الاجتماعية، منصة الضمان hrsd.gov.sa، ويسعى نظام الضمان الجديد لأن يستفيد من الدعم شريحة أكبر، بحيث يدخل في النظام الجديد شريحة لم تكن مشمولة من قبل في النظام القديم.

كما أن نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد إلى تحقيق حياة كريمة للمواطنين والأسر الفقيرة ومتوسطة الدخل، بعد التحقق من توافر شروط استحقاق الضمان الاجتماعي المطور 1443 فيهم، كما أن النظام الجديد يهدف إلى توفير تدريب وتأهيل للشباب القادرين على العمل، وتحويلهم من مجرد متلقين للدعم إلى أصحاب أعمال ومهارات يحتاجها سوق العمل، لذلك ومن خلال موقعكم ثقفني سوف نترك لكم رابط استعلام وتسجيل الضمان الاجتماعي المطور الجديد وشروط الاستحقاق.

رابط تسجيل الضمان الاجتماعي المطور 1443

يبحث الكثير من الراغبين في الاستفادة من دعم الضمان الاجتماعي عن رابط تسجيل الضمان الاجتماعي، ويمكن للراغبين التسجيل في الضمان إلكترونياً من خلال الدخول على منصة الدعم والحماية الاجتماعية، رابط منصة الضمان الاجتماعي hrsd.gov.sa، وتسجيل كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح، ورفع كافة المستندات المطلوبة والتي تثبت أحقيت المتقدم في الاستفادة من الدعم، والنقر على أيقونة “تقديم الطلب” ولانتظار حتى تتم الموافقة بعد مراجعة المستندات والتأكد من صحتها، وإرسال رسالة نصية على الجوال تفيد بالقبول.

شروط الضمان الاجتماعي المطور شروط الاستحقاق

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– مطلقة السعودي أو أرملته ولها أبناء سعوديين.

– أولاد الأرملة أو المطلقة من زوج غير سعودي.

– ذوي الإعاقة والأيتام والأرامل ذوات الأيتام بشرط أن يكون لهم بطاقات تنقل.

أن يكون المستفيد مقيم إقامة دائمة داخل المملكة العربية السعودية.

ألا يتجاوز الدخل عن الحد الأدنى المحتسب وهو 1100 لرب الأسرة و550 لكل فرد في الأسرة.

تقديم كافة المستندات اللازمة والمطلوبة من وزارة الموارد البشرية.

الجدية في إيجاد فرصة عمل بالنسبة للشباب القادر على العمل.

ألا يكون مقيم في أحد دور الرعاية ومراكز الإيواء التابعة للمملكة.

موعد صرف الضمان الاجتماعي شهر مارس

يتم صرف الضمان أول كل شهر هجري مالم يكون هذا اليوم عطلة رسمية، فقد يقدم يوم أو يؤخر يوم، ومن المقرر أن يتم صرف الضمان الاجتماعي لهذا الشهر مارس يوم الخميس بتاريخ 30\07\1443 الموافق 03\03\2022، لذلك يجب على المستحقين لدعم الضمان الاجتماعي المطور الجديد سرعة تحديث البيانات المطلوب تحديثها، حتى لا يتم استبعادهم من دعم الضمان، ويتم إرسال رسائل نصية أو عبر البريد الإلكتروني تفيد بالبيانات والمستندات المطلوب تحديثها، ويجب تحديث البيانات والمستندات في مدة لا تزيد عن 30 يوم من تاريخ الإبلاغ، وإلى هنا قد وصلنا إلى نهاية المقال ونود أن نكون قد أفدناكم وفي حال وجود أي استفسار رجاء تركه في التعليقات.