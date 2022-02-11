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أسعار البنزين الجديدة لشهر فبراير 2022 في السعودية وفق آخر مراجعة لأرامكوا

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عمر شويل - جدة أسعار البنزين الجديدة لشهر فبراير 2022 في السعودية وفق آخر مراجعة لأرامكوا - ثقفني

أسعار البنزين الجديدة فبراير في السعودية 2022 بعد قرار لجنة التسعير، حيث تقوم شركة أرامكو بالمملكة العربية السعودية، بالكشف خلال اجتماعها الشهري، عن قائمة أسعار منتجات الوقود الجديدة، والتي يتم تطبيقها بالدولة لفترة شهر، وتحدد الشركة القائمة الجديدة للأسعار وفق مجموعة من العوامل، أبرزها السعر العالمي، كل هذا لتحقيق أهداف رؤية الدولة 2030، خاصة تطوير الجانب الاقتصادي.

أسعار البنزين الجديدة فبراير في السعودية 2022

تقوم شركة أرامكو وفق أسعار البترول العالمية، والتي تتعامل الشركة من خلالها مع الدول بالسوق العالمي، بتحديد أسعار جميع مشتقات المواد البترولية، للتداول في سوق السعودية المحلي بمختلف محطات الوقود، الجدير بالذكر أن السعر العالمي للبترول ومشتقاته، يخضع إلى التغيير وبشكل مستمر بسبب قانون العرض والطلب، ولهذا كان على المملكة اتخاذ قرار المراجعة الشهرية ليتم من خلاله تحديث الأسعار باستمرار، وبحسب آخر قرار صادر، فقد جاءت الأسعار كالتالي وفق آخر تحديث:

  • سعر بنزين 91 يعادل 2.18 ريال.
  • سعر بنزين 95 يعادل 2.33 ريال.
  • سعر الكيروسين 0.70 ريال.
  • سعر غاز البترول المسال 0.75 ريال.
  • سعر الديزل 0.63 ريال.

أبرز شركات البترول في السعودية 2022

تضم المملكة العربية السعودية العديد من شركات البترول التي تمتد شهرتها عالميًا، ولكن شركة أرامكو تعتبر هي الأكبر على الإطلاق، وهي التي تقوم بتنظيم سوق الوقود والبترول بالمملكة وخارجها “في الغالب”، فهي مسؤولة عن مراجعة الأسعار وإقرار الأسعار الجديدة التي سيتم التعامل وفقًا لها، ومن بين شركات البترول الأخرى المتواجدة بالمملكة والتي يمكن التواصل معها للوصول لمختلف الخدمات، الآتي:

الشركة طريقة التواصل معها
الشركة الوطنية للبتروكيماويات – بتروكيم
  • رقم الشركة: 966112192522
  • عنوان البريد الإلكتروني: [email protected]
الشركة المتحدة لزيوت التشحيم – يونيلوب
  • رقم الشركة: 133411179
  • عنوان البريد الإلكتروني: [email protected]
شركة أرامكو السعودية
  • رقم الشركة: 3333-874 13 966.
  • عنوان البريد الإلكتروني: [email protected]
شركة الغاز والتصنيع الأهلية
  • رقم الشركة: 9661​​14664999
  • رقم الفاكس: 9661​​14664999
الشركة العربية لتجارة المواد البترولية – أبسـكو
  • رقم الشركة: 920011087
  • عنوان البريد الإلكتروني: [email protected]
شركة اليمامة للبترول والكيماويات
  • رقم الشركة: 00966114770512
  • البريد الإلكتروني: [email protected]
الشركة المتحدة لصناعة البيتومين المحدودة – سابت
  • رقم الشركة: 00966112652602
  • البريد الإلكتروني: [email protected]
 شركة الحمراني فوكس البترولية العربية السعودية المحدودة
  • رقم الشركة: 12 009666663566.
  • البريد الإلكتروني: [email protected]

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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