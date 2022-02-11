بعد تدشينه رسمياً.. الجوازات تكشف طريقة الحصول على الجواز السعودي الإلكتروني الجديد

قام وزير الداخلية السعودي على خلفية اتجاه الدولة لتعزيز التحول الرقمي، بالموافقة على قرار تطبيق الجواز الإلكتروني واستبداله بالنسخة التقليدية من الجوازات، وخلال تصريحاته بخصوص الأمر، فقد أكد أن التغيير بالجواز لن يكون بالشكل الخارجي فقط، بل بنظام الحماية، وسيكون بالجواز الإلكتروني الجديد، شريحة تحمل جميع البيانات الخاصة بصاحب الوثيقة، وسيكون بالجواز الجديد العديد من الصفحات، التي سيتم تطويعها لعرض ما وصلت إليه المملكة بجميع المجالات وما تمتلكه من كنوز بمختلف المجالات.

طريقة الحصول على الجواز الإلكتروني

وحول الطريقة التي يمكن من خلالها التقديم والحصول على الجواز الإلكتروني، فقد أكد الفريق اليحيى، أن الجواز الإلكتروني والتقديم عليه، سيتم طرحه بشكل تدريجي من خلال منصة أبشر التابعة لوزارة الداخلية السعودية، بحيث يمكن للمواطنين، الدخول على حساباتهم المفعلة والمسجلة من خلال المنصة، وتقديم طلب الحصول على الجواز الإلكتروني واستخراجه بكل سهولة، ومع مرور الوقت، ستستبدل المملكة النسخة التقليدية من الجوازات بالجديدة.

ما الفرق بين الجواز التقليدي والجواز الإلكتروني

وكان مساعد مدير عام الجوازات لشؤون التقنية، خالد الصيخان، قد كشف في تصريحاته بهذا الشأن، الفارق بين النسخة التقليدية من الجوازات، وبين الجوازات الإلكترونية التي تم طرحها للمواطنين بقرار من وزير الداخلية السعودي، وقال الصيخان أن الصفات الأمنية للجواز الإلكتروني من أبرز مميزاته، كما أن صفحة البيانات مختلفة عن النسخة التقليدية، ولكن يمكن القول أن النسخة الإلكترونية أفضل بكثير من النسخة التقليدية.

مصير الجوازات التقليدية التي لم تنته صلاحيتها

وكان مستخدم قد وجه تساؤل للجوازات السعودية من خلال منصتها الإلكترونية، يتسائل من خلاله عن مصير الجوازات التقليدية التي لم تنته صلاحيتها بعد، وكان رد الجوازات على المستفيد وقتها، بأن الجوازات التقليدية مقبوله، حتى صلاحية 3 شهور على الأقل، إذا كنت متوجه لإحدى الدول العربية، ولكن يجب أن تكون الصلاحية على الأقل 6 شهور، في حال كنت متوجه لإحدى الدول الأخرى، وكان وزير الداخلية السعودي قد قام اليوم، بالإعلان عن طرح الجواز الإلكتروني بعد الموافقة عليه، ويمكن اعتبار تلك الخطوة، بمثابة نقلة في نظام التحول الرقمي بالمملكة.