خطوات تحويل رقم الحساب إلى ايبأن الراجحي والاستعلام عن ايبأن الراجحي إلكترونياً

خطوات تحويل رقم الحساب إلى ايبأن الراجحي تعد الأكثر اهتماما من عملاء بنك الراجحي لمعروفة رقم الحساب والآيبان وطريقة التحويل المتاحة من البنك،فيساعد رقم الايبان على السرعة والسهولة في إرسال واستقبال الحوالات البنكية نظرا لتحول المعاملات البنكية إلى معاملات إلكترونية،كما أن يساهم رقم الآيبان في تجنب حدوث الأخطاء عند إجراء التحويلات المالية سواء كانت تحويلات محلية أم دولية، ويعد بنك الراجحي من اهد واقدم البنوك في المملكة التي تنتشر فروعها في داخل البلاد وخارجها، كما أن البنك يقدم العديد من خدماته للعملاء لتوفير الوقت والجهد المبذول في الذهاب إلى المصرف للإنهاء العملية البنكية، لذلك قدم البنك الراجحي خطوات تحويل رقم الحساب إلى آبيان، كما يقلل رقم الآيبان تحويل الأموال المستردة أو التي تم رفضها خلال الحسابات البنكية؛ لأنه يدقق في حسابات العملاء التي سيتم التحويل أو الإيداع لها، ويوفر بكفاءة استقبال التحويلات المالية عن طريق شبكة الإنترنت، ويوفر ضياع الوقت لتصحيح الأخطاء التي يمكن أن تصدر من المعاملات اليدوية، فتكون طرق المعاملات المصرفية بسيطة وسهلة بين البنوك المحلية والعالمية، يتيح بنك الراجحي فتح حساب والحصول على بطاقة مصرفية تسمى مدى، البطاقة يطلق عليها البطاقة الذكية بدلا من البطاقة المصرفية المضغوطة، تسمى بطاقة مدى بالبطاقة الذكية لاحتوائها على شريحة ذكية تحمي معاملاتك المالية المعروضة إلكترونيا، المميزات الخاصة بالبطاقة مدى انها تتوافق مع المعايير العالمية وتوفر المزيد من الحماية لمدفوعات وحساب العميل المصرفي.

خطوات تحويل رقم الحساب إلى ايبأن الراجحي

الدخول إلى الموقع الرسمي للبنك الراجحي. تسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور. الضغط عل دخول. ثم الضغط على خانه الحسابات. اختيار إظهار رقم الآيبان. ظهور صفحة اخرى تحتوي على رقم حساب الايبان الخاص بالعميل.

الاستعلام عن ايبأن الراجحي إلكترونياً

الدخول إلى الموقع الرسمي للبنك الراجحي. الضغط على مباشر الأفراد. تسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور. الضغط عل دخول. الضغط على خانه الحسابات. اختيار إظهار رقم الآيبان. ظهور رقم الآيبان الخاص بالعميل في كشف الحساب البنكي وذلك بجوار رقم الحساب البنكي الأصلي الخاص بالعميل.

الفرق بين رقم الحساب ورقم الايبان

يحتوى رقم الآيبان على أرقام وحروف أكثر من رقم الحساب لذلك يكون رقم الآيبان أطول من رقم الحساب ذاته. يُعد رقم الحساب جزءاً من رقم ألايبان فرقم الحساب الشخصي للعميل لا يشمل على رقم ألايبان. ورقم الحساب الأساسي 18رقم أو حرف وأذأ كان اقل من 18 رقم يتم أضافه أصفار. يجب أن يكون رقم الايبان مسبوقا بـ الرمز الحرفي الخاص بالمملكة العربية السعودية SA ولكن لا يسبق رقم الحساب الرمز أو غيره. يحصل عميل مصرف الراجحي على رقم الحساب عقب إنشاء الحساب البنكي الخاص به على الفور.

كيفية تنشيط حساب الراجحي

الاتصال على رقم (920003344). النقر على زر اتصال. والضغط على رقم (1) بناء على الرد الآلي للخدمة. النقر على رقم (5). النقر على رقم (2). تحديث المعلومات التي يطلبها الرد الآلي.

الجدير بالذكر أن رقم الآيبان يوفر لعملاء البنوك الأمان والدقة في المعاملات البنكية نظرا لزيادة عدد خانات الحساب البنكي كما انه يمنع رقم الآيبان حدوث اختراق للحسابات البنكية، كما أن يمكن الحصول على رقم الأبيان الراجحي من البنك الراجحي بسهولة دقة عالية، ويُمكن للعميل في بنك الراجحي الذي تجمد حسابه، زيارة أحد فروع البنك في المملكة، لمعرفة أسباب التجميد، ثمّ تفعيله من جديد من قِبل موظّف البنك المسؤول عن هذه المهمة ويقدم البنك كيفية التسجيل في مباشر الراجحي للأفراد 1442.