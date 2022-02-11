نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر للمطلقة أو الأرملة.. شروط قرض كنف الجديدة من بنك التنمية الاجتماعية 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتني حكومة خادم الحرمين الشريفين بالمرأة السعودية، خصوصًا إذا كانت مطلقة أو أرملة وتحتاج إلى رعاية مادية، إذ يُمكن لها الاستفادة من منتج كنف ببنك التنمية الاجتماعية 1443 بعد استيفاء الشروط التي وضعها البنك للاستفادة من هذا المنتج، وهو بدون أي فوائد أو هوامش ربح، وبالتالي فهو يعد مساعدة كبيرة توفرها الحكومة لهذه الفئات الأكثر احتياجًا، لتوفير حياة كريمة لها، فيما يأتي ذلك ضمن رؤية الحكومة 2030 التي تهتم بالمرأة وتوفير سبل العيش لها.

شروط قرض كنف ببنك التنمية الاجتماعية 2022

وننشر شروط منتج كنف ببنك التنمية الاجتماعية 1443هـ، خدمة للنساء المطلقات أو الأرامل في المملكة العربية السعودية، اللاتي يردن الاستفادة من هذا المنتج، وهي على النحو التالي:

يجب سلامة السجل الائتماني للمرأة المتقدمة لهذا المنتج.

ألا يزيد الدخل الشهري على 8 آلاف ريال.

أن تكون أرملة أو مطلقة.

لا تشترط الإعالة للحصول على هذا المنتج.

عُمر المرأة التي تريد الاستفادة من هذا القرض لا يقل عن 25 سنة ولا يتجاوز 55 سنة.

مميزات قرض كنف للنساء في السعودية

ويشمل قرض كنف من بنك التنمية الاجتماعية في السعودية، على العديد من المميزات التي تخدم المرأة المطلقة أو الأرملة، وهي:

وجود سقف تمويل يصل إلى 30 ألف ريال.

مدة التمويل تصل إلى 5 سنوات.

طريقة السداد بشكل شهري وبدون رسوم إدارية.

الإعفاء من السداد في حالة الوفاة أو العجز الكلي.

كيفية التقديم على تمويل كنف للأرملة أو المطلقة أونلاين

ويُمكن عبر الموقع الإلكتروني لبنك التنمية الاجتماعية، التقديم على تمويل كنف للأرملة أو المطلقة أونلاين، وذلك من خلال هذه الخطوات:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني لبنك التنمية الاجتماعية. الضغط على تسجيل الدخول. تسجيل الدخول من خلال النّفاذ الوطني الموحّد. إدخال اسم المستخدم وكلمة السر المستخدمين في منصة أبشر. وإدراج رمز التحقق المرسل عبر الهاتف الجوّال. اختيار إضافة طلب جديد. واختيار طلب الحصول على تمويل جديد. الضغط على تقديم. والضغط على تمويل الأسرة. ملء المعلومات المطلوبة بنموذج الطلب. النقر على إرسال. الاحتفاظ برقم الطلب للمتابعة.

ولمزيد من الاستفسارات بإمكان التواصل عن طريق بنك التنمية الاجتماعية بأكثر من طريقة، وأبرزها الإتصال هاتفياً على الرقم 920008002 طوال أيام الأسبوع على مدار الأسبوع.