نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطبيق توكلنا و اعتمرنا اتاحة تصاريح العمرة حتى نهاية شهر مارس 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة بدأ تطبيق اعتمرنا و توكلنا في المملكة العربية السعودية بالتوضيح أن وزارة الحج والعمرة في المملكة قد أتاحت إصدار تصاريح العمرة حتى نهاية شهر مارس القادم 2022، وذلك على مختلف فترات اليوم، وذلك للمستفيدين والمستحقين الرئيسيين من التطبيق والمرافقين، ووفقا لصفحة الحجوزات، فإن آخر يوم لإتاحة تصريح العمرة هو الموافق 31 مارس 2022 الموافق 28 شعبان 1443، قبل نحو يومين من بدء شهر رمضان الكريم.

تصريح العمرة تطبيق اعتمرنا

أوضحت صفحة حجوزات تصاريح العمرة في تطبيقي اعتمرنا وتوكلنا لشهر مارس، أن مؤشر السعة المحجوزة باللون الأخضر خفيف في كافة أيام الشهر ما يعني سهولة إمكانية أداء العمرة بشكل ميسر، ذلك بإستثناء أيام الجمعة من كل أسبوع التي جاءت باللون الأحمر ازدحام مرتفع في ظل إمكانية إتاحة الحجز فيها، فيما دعت وزارة الحج والعمرة إلى اختيار التاريخ والوقت المناسبين، مشيرة إلى أنه يمكن للمستفيدين أو المرافقين اختيار الوقت المناسب وتجنب أوقات الذروة.

توكنا شروط العمرة للقادمين من الخارج

وضع تطبيق توكلنا شروط عديدة للعمرة للاجانب القادمين من خارج المملكة، وقد أكدت الوزارة أنه يشترط التحصين واستكمال جرعات لقاح فيروس كورونا لإصدار التصاريح، وتسجيل اللقاحات في منصة مُقيم، وتقديم شهادة سلبية لفحص PCR معتمد لفايروس كورونا لعينة تم أخذها خلال 48 ساعة من موعد القدوم إلى المملكة العربية السعودية، ويمكن التواصل مع شركة الطيران أو الجوازات السعودية للمزيد من المعلومات حول ذلك، وجددت وزارة الحج والعمرة التأكيد على أنه تم تقييد المدة التكرارية المسموح بها لإصدار تصاريح العمرة إلى 10 أيام؛ بسبب تطبيق الإجراءات الاحترازية في الحرمين الشريفين، مشيرة إلى أنه يمكن إلغاء التصريح قبل موعده بأربع ساعات وإصدار تصريح جديد.

شروط لإصدار تصريح للعمرة

قررت وزارة الحج والعمرة السعودية، السماح لأصحاب تأشيرات الزيارة والسياحة والعمل إصدار تصريح لأداء مناسك العمرة ببعض الشروط ووضعت الوزارة 3 شروط لإصدار تصريح للعمرة بتأشيرة الزائر أو السائح أو العمل وتلك الشروط هي: