نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات الاستعلام عن وافد نقل كفالة من مكتب العمل و طريقة استخراج رقم سداد مكتب العمل في المقال التالي

عمر شويل - جدة خطوات الاستعلام عن وافد نقل كفالة من مكتب العمل، حيث تُوفر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية خدمة الاستعلام عن الخدمات المتوفرة من قبل مكتب العمل للمواطنين والوافدين إلى أراضي المملكة، وتتم عملية الاستعلام من خلال مجموعة من الطرق المختلفة، حيث يمكن أن يحصل الوافد على رمز السداد يكون له الحق في الحصول على فرصة عمل في المجال المناسب له مقابل دفع بعض الرسوم يمكن أن يحصل الوافد على منحة تمكنه من العيش بداخل المملكة، ومن السهل أن يحصل الوافد على رمز السداد الخاص به عن طريق الموقع الإلكتروني التابع للوزارة، كما يمكن التعرف علي طريقة سداد رسوم مكتب العمل 1443و كيفية الاستعلام عنها والحصول علي رمز السداد.



خطوات الاستعلام عن وافد نقل كفالة من مكتب العمل

في ظل سعي وزارة العمل في المملكة العربية السعودية على توفير أفضل الخدمات للوافدين والكفلاء، قد عملت الوزارة على طرح خدمة الاستعلام عن نقل الكالة من خلال الموقع، ومما يلي طريقة الاستعلام عن نقل الكفالة من خلال مكتب العمل السعودي:

الولوج إلى بوابة وزارة العمل. ثم الضغط على أيقونة خدمات الاستعلام. النقر على أيقونة الاستعلام عن خدمات مكتب العمل. ثم النقر على حقل بدء الخدمة. النقر على أيقونة نوع الخدمة. ثم النقر على أيقونة نقل خدمة عامل وافد. يجب تحديد أيقونة الاستعلام عبر رقم الطلب أو رقم الإقامة. ثم قم بإضافة التفاصيل المطلوبة، ومن ثم إضافة رمز التحقق. النقر على أيقونة البحث، ومن ثم يمكن التعرف على تفاصيل طلب نقل الكفالة.

طريقة استخراج رقم سداد مكتب العمل

يمكن لأي مواطن أو وافد إلى المملكة العربية السعودية استخراج رقم سداد مكتب العمل من خلال التالي:

الدخول إلى نظام الاستعلام عن خدمات مكتب العمل. ثم تحديد أيقونة خدمة رخص العمل. تحديد أيقونة البحث من خلال استخدام رقم الإقامة أو رقم الحدود. ثم إضافة رقم الإقامة في المكان المعد له. إضافة رمز التحقق بشكل صحيح. النقر على أيقونة البحث، ومن ثم يمكن رؤية رقم السداد.

طريقة الاستعلام عن صلاحية إقامة وافد

يمكن لأي وافد أو كفيل في المملكة العربية السعودية التعرف صلاحية الإقامة من موقع وزارة العمل عبر الخطوات الآتية:

الدخول إلى موقع بوابة خدمات العمل. ثم الضغط على أيقونة بوابة الأفراد. الضغط على أيقونة مستخدم جديد. ثم قم بإضافة رقم الإقامة في المكان المعد له. يجب تحديد تاريخ الميلاد من خلال استخدام التقويم. إضافة رمز التحقق. الضغط على حقل التالي، ومن ثم يمكن الاطلاع على مدى صلاحية الإقامة

والجدير بالذكر أنه يجب أن يلتزم الوافد بفترة السداد المحددة من قبل مكتب العمل وهي أربعة عشر يومًا، وفي حالة تجاوز المدة المحددة لكود الدفع لن يتمكن الوافد من الدفع وستنتهي الرخصة التي بحوزته ولن يتمكن من تجديدها لعدم الدفع.