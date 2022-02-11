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عمر شويل - جدة إجراءات تغيير الاسم الشخصي بالسعودية - ثقفني
كيفية تغيير الاسم الشخصي بالمملكة العربية السعودية, يرغب الكثير من الأشخاص بالمملكة العربية السعودية في تغيير أسمائهم وذلك لأسباب شخصية كثيره يمكن أن يملكها الشخص أو أن يكون اسم الشخص غير متوافق مع الدين الإسلامي, فيرغب هذا الشخص بسبب ذلك القيام بتغيير اسمه لدي الحكومة السعودية ويريد أن يعرف الإجراءات التي لابد أن يقوم باتخاذها لكي يقوم بعملية تغيير الاسم بشكل رسمي.
الإجراءات الرسمية لتغيير الاسم بالمملكة العربية السعودية
أعلنت الأحوال المدنية السعودية عن بعض الإجراءات القانونية التي يجب أن يقوم بها كل متقدم لكي يتمكن من تغيير اسمه بشكل رسمي في الأوراق والمستندات الرسمية الحكومة, حيث الإجراءات القانونية اللازمة اتخاذها.
- يتم كتابة طلب يوضح فيه الاسم القديم المراد تغيره, والاسم الجديد الذي يريد أن يملكه, مع ذكر أسباب طلبه تغيير اسمه.
- الحصول علي نموذج 203 وطباعتها وكتابته بشكل صحيح, حيث أنه من المعروف في الأحوال المدنية بأن هذا النموذج خاص بتغيير الاسم لدي الأحوال.
- عند الذهاب إلي الأحوال المدنية لابد من إحضار كلاً من ( صورة من بطاقة الأحوال الشخصية- صورة بطاقة العائلة- صورة بطاقة المواليد).
- بعد أن تقوم الأحوال المدنية باستلام من الأوراق والقيام بمراجعتها بشكل دقيق, سوف تقوم اللجنة التي تراجع الأوراق التي قمت بتقديمها بإبلاغك بقرار اللجنة ما إذا كان هناك موافقة علي طلبك أم تم الرفض, وعادة يتم النظر في هذا الطلب في مدة تتراوح ما بين الأسبوع إلي الشهر.
- سوف تقوم الأحوال المدنية في حال قبول الطلب بإعطاء الشخص الذي تم تغيير اسمه منشور يفيد بقيام هذا الشخص بنشر إعلان في الصحف الإخبارية يفيد بتغيير اسمه.
- يتم العودة إلي الأحوال المدنية بعد ثلاثين يوم من تاريخ نشر الإعلان في الصحف الإخبارية وذلك حتي يتم أخذ من الأحوال المدينة كتيب يذهب به إلي المباحث الجنائية, والتي سوف تعطي له شهادة تفيد ما إذا كان صحيفته الجنائية بها أي أحكام قضائية أم لا.
- بعد أخذ هذه الصحيفة والتي تخلوا من أي أحكام, لابد أن يذهب بها إلي الأحوال المدنية مرة أخري لاعتمادها.
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