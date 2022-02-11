إجراءات تغيير الاسم الشخصي بالسعودية

كيفية تغيير الاسم الشخصي بالمملكة العربية السعودية, يرغب الكثير من الأشخاص بالمملكة العربية السعودية في تغيير أسمائهم وذلك لأسباب شخصية كثيره يمكن أن يملكها الشخص أو أن يكون اسم الشخص غير متوافق مع الدين الإسلامي, فيرغب هذا الشخص بسبب ذلك القيام بتغيير اسمه لدي الحكومة السعودية ويريد أن يعرف الإجراءات التي لابد أن يقوم باتخاذها لكي يقوم بعملية تغيير الاسم بشكل رسمي.

الإجراءات الرسمية لتغيير الاسم بالمملكة العربية السعودية

أعلنت الأحوال المدنية السعودية عن بعض الإجراءات القانونية التي يجب أن يقوم بها كل متقدم لكي يتمكن من تغيير اسمه بشكل رسمي في الأوراق والمستندات الرسمية الحكومة, حيث الإجراءات القانونية اللازمة اتخاذها.