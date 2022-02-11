خطوات وشروط التسجيل في برنامج حافز لربات البيوت وأهم مميزات برنامج حافز

خطوات وشروط التسجيل في برنامج حافز لربات البيوت، بالخطوات يُمكن المواطنة السعودية من الاستفادة من الخدمات والمميزات التي يقدمها برنامج حافز، حيث يعتبر البرنامج من أفضل البرامج التي تساعد الشباب وجميع الفئات للحصول على حياة كريمة، ذلك من خلال البرامج والدورات التدريبية والتأهيلية التي يقدمها البرنامج للمواطنين، حيث تستطيع المرأة التي تعمل التسجيل في برنامج حافز؛ حتى تستطيع الاستفادة من الخدمات التي يقدمها البرنامج، بالإضافة إلى المميزات التي يقدمها على كل خدمة، كما يوجد بعض الشروط التي يجب توافرها في الشخص الذي يريد التسجيل في برنامج حافز والاستفادة من الخدمات التي يقدمها البرنامج، كما يمكن التعرف علي شروط حافز الثاني 1443 و خطوات التسجيل في حافز للمرة الثانية.



خطوات التسجيل في برنامج حافز لربات البيوت

سوف نتعرف على التسجيل في برنامج حافز لربات البيوت من خلال اتباع الخطوات التالية:

أن تقوم المتقدمة بالتوجه إلى الموقع الرسمي الخاص ببرنامج حافز على الإنترنت( طاقات). ثم يتم الضغط على أيقونة تسجيل. يقوم الموقع بالانتقال إلى الصفحة الخاصة بتسجيل الدخول والتي منها يتم الضغط على مستخدم جديد. ثم يتم إنشاء حساب جديد والتي تحتوي على العديد من البيانات التي يجب على المتقدمة تعبئتها. تقوم المتقدمة بتحديد الهوية الخاصة بها سواء سعودية أو غير سعودية ولكن من أم سعودية. ثم يتم الضغط على أيقونة التالي. ستظهر العديد من البيانات الشخصية التي يجب على المتقدمة تعبئتها. يتم كتابة البريد الإلكتروني الخاص بالمتقدمة في المكان المخصص له. ثم سيتم التحقق من ملكية المتقدمة للبريد الإلكتروني من خلال إرسال رسالة تأكيدية عليه. تقوم المتقدمة بعد ذلك بإدخال رقم الهاتف الخاص بها في الخانة المحددة له. ثم بعد ذلك يتم كتابة كلمة المرور ثم كتابتها مرة أخرى للتأكيد. بعدها يتم كتابة رقم يتكون من ثلاثة أرقام في الخانة الخاصة إنشاء رقم سري لنظام الرد الآلي. بعد ذلك كتابة الرمز المرئي الظاهر في الصورة في المكان المخصص له. ثم بعد ذلك يتم قراءة الشروط والأحكام الخاصة بالخدمة. ثم الموافقة عليها من خلال الضغط على “موافق على سياسة الشروط والأحكام. الضغط على أيقونة تأكيد.

شروط التسجيل في برنامج حافز لربات البيوت

بعد التعرف على التسجيل في برنامج حافز لربات البيوت بالخطوات سوف نتعرف على الشروط التي يجب توافرها في المتقدم حتى يتمكن من التسجيل في البرنامج، وسوف نتعرف على تلك الشروط من خلال النقاط التالية:

يتم قبول الطلبات المقدمة من أشخاص حاصلين على الجنسية السعودية، ويمكن الموافقة على الطلبات المقدمة من أشخاص غير سعوديين إذا كانت الأم تحمل الجنسية السعودية. ثم يجب أن يكون المتقدم قد تجاوز سن 20 عام، كما تشترط أيضًا ألا يتجاوز سن المتقدم عن 60 عام. في حالة إصابة الشخص المتقدم بعجز كلي أو عجز جزئي لا يستطيع من خلالها العمل لا يتم قبول الطلب الخاص به من الجهة المسئولة عن البرنامج. ثم يجب أن يكون المتقدم مقيم في المملكة العربية السعودية بشكل دائم. حيث يجب على المواطن تقديم المستندات التي تثبت إقامة في المملكة لمدة لا تقل عن عشرة أشهر. ثم يتم رفض الطلب إذا كان مقدم طلب التسجيل يعمل في أحد المؤسسات أو الشركات الموجودة في القطاع الخاص أو القطاع العام. إذا كان الشخص المتقدم يمتلك سجل تجاري يتم رفض الطلب الخاص به. تقوم الجهة المسئولة عن البرنامج برفض جميع الطلبات المقدمة من أشخاص لم ينهوا المراحل التعليمية، حيث يتم رفض الطلبات الخاصة بالطلاب.

مميزات برنامج حافز

يحظى المشتركين في برنامج حافز بالعديد من المميزات التي يقدمها والتي يمكنهم الاستفادة منها في العديد من الطرق، يحصل المشترك في البرنامج على دعم مالي يقدر 2000 ريال سعودي، ثم يوفر البرنامج العديد من الدورات التدريبية والبرامج التأهيلية التي من خلالها يستطيع المشترك الحصول على وظيفة تناسب إمكانياته وتخصصه، كما يقدم برنامج حافز أيضًا العديد من الكورسات العلمية والتي يستطيع الشباب من خلالها مواكبة كل جديد في عالم التجارة والاستثمار، حتى يستطيع فيما بعد الحصول على وظيفة مناسبة له.