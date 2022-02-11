رخصة العمل وطرق الاستعلام من خلال وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

نتحدث اليوم عن رخصة العمل للمقيم لاى كان العامل أو المواطن او الوافد وذلك عن طريق الخدمات الاستعلامية ، حيث وفرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية امكانية الاستعلام بطريقة الكترونية ، و هذه الخدمة تم اتاحتها تيسيرا على المواطنين السعوديين وتوفير الراحة لهم وحصولهم على جميع الخدمات بسهولة دون أى تعقيدات دون ما يحتاجون إلى مراجعة مكاتب العمل ، فهذة الخدمة لها أهمية كثيرة فى المملكة العربية السعودية وهى أن العامل قد يستطيع أن يباشر عملة برخصة عمل قد تكون صلاحيتها محددة المدة ، فعند انتهاء من صلاحية الرخصة يجب عليك تجديدها فورا وذلك لكى لا تتعرض إلى المسألة القانونية ،فمن خلال موقعنا موقع ثقفنى نعرض على متابعينا الكرام الخطوات الخاصة بالاستعلام عن رخصة العمل بطريقة الكترونية .

الخطوات الخاصة بالاستعلام عن رخصة المقيم بطريقة الكترونية

وفرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خدمة الاستعلام عن رخصة العمل للوافد المقيم بصورة الكترونية فعليك اتباع الخطوات الاتية :

اولا: يجب عليك الدخول الى الموقع الرسمى الخاص بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية .

ثانيا : قم باختيار خدمة الاستقدام من الخدمات التى تظهر أمامك ثم قم باختيار خدمة رخصة العمل وقم بالضغط عليها .

ثالثا : قم بفتح صفحة اخرى جديدة وعليك الاختيار ما بين رقم الاقامة ، رقم الحدود للعامل أو اختيار رقم السداد .

رابعا : عليك إدخال رمز التحقق التى سوف يظهر فى الصورة على الصفحة الرئيسية .

خامسا : قم بالضغط على كلمة بحث .

كيفية الحصول على الرقم الخاص بسداد رخصة العمل

يمكن للعامل أن يحصل على رقم سداد ويجب أن يكون سارى المفعول حتى يتم استخراج رخصة عمل وذلك باتباع الخطوات الاتية :