نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قسط فاتورتك على 6 شهور.. كيفية الاشتراك في خدمة تيسير الكهرباء 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيفية الاشتراك في خدمة تيسير الكهرباء 2022 بالمملكة العربية السعودية؟ تريد الشركة السعودية للكهرباء تسهيل الأمور على مشتركيها من خلال تقديم العديد من الخدمات والبرامج المستهدفة، تيسير هي إحدى مبادرات الشركة لجعل الكهرباء في متناول الجميع بطريقة عادلة ومنصفة، وعبر السطور التالية سوف نعرض لكم كيفية الاشتراك في خدمة تيسير الكهرباء 2022.

برنامج تيسير لسداد المديونيات

برنامج تيسير هو أحد البرامج التي أطلقتها الشركة السعودية للكهرباء منذ عام 2018، يعمل هذا النظام وفق آلية متوازنة لسداد تكاليف التراكم المالي لمستهلكي الكهرباء في قطاع الإسكان، من يجدون صعوبة في دفع فواتيرهم والتي تتراوح فواتيرهم الشهرية من (300 ريال إلى 3000 ريال).

يتم تسديدهم على أقساط باتباع إجراءات دقيقة تهدف إلى موازنة الرسوم الشهرية ومراقبة ميزانيات الكهرباء في المملكة العربية السعودية، وتدفع عن طريق مدفوعات الاستهلاك المنتظمة، يدفع المستهلكون على ستة أقساط لتغطية جميع الرسوم المتراكمة لاستخدامهم للكهرباء.

الاشتراك في خدمة تيسير الكهرباء

صرحت الشركة السعودية للكهرباء أن الاشتراك في الخدمة أوتوماتيك لجميع مشتركي ومستهلكي الكهرباء في القطاع السكني، وتتراوح قيمة الاستهلاك ما بين (300 إلى 3000 ريال سعودي) وبالتالي فإن الاشتراك في الخدمة لا يرتبط بأي التزامات.

كما يمكن للمستفيد تتبع السداد بانتظام عبر موقع شركة الطاقة أو تطبيق الشركة السعودية للكهرباء من أجل تحديد القيمة الفعلية والتثبيت عبر تيسير في أي وقت.

كيفية الاشتراك في خدمة تيسير الكهرباء 2022

انتقل مباشرة إلى موقع الشركة السعودية للكهرباء.

انتقل إلى الخدمات (الفواتير).

ابحث عن برنامج (تيسير).

انقر فوق أيقونة (الاشتراك في البرنامج).

بفضل هذه الخطوات يتم التسجيل والاشتراك في البرنامج إلكترونيًا، وسيتلقى المشترك رقم اشتراك الخدمة الخاص به.

كما يمكنك الاشتراك عن طريق الاتصال برقم (92000110) والاشتراك في خدمة تسهيل الكهرباء.

كيفية إلغاء الاشتراك خدمة تيسير الكهرباء

هناك العديد من مشتركي تيسير الذين يشعرون أنهم لا يحتاجون إلى مواصلة الاشتراك في البرنامج. وللقيام بذلك يمكنهم إلغاء اشتراكهم عن طريق القيام بما يلي في أي وقت يرغبون فيه في إلغاء الخدمة:

انتقل مباشرة إلى موقع الشركة السعودية للكهرباء.

انتقل إلى برنامج تيسير.

اضغط على (إلغاء الاشتراك).

كما يمكن الإلغاء من خلال تطبيق الكهرباء المحمل على الأجهزة الذكية، يتم تحميل التطبيق على أجهزة أندرويد “هنا” وإلى أجهزة آيفون.

أو يمكن الإلغاء عن طريق الاتصال بمركز خدمة المشتركين (92001100) لطلب إلغاء الخدمة.

أو أرسل رقم اشتراكك إلى حساب Twitter الخاص بك (Subscriber Care).

رابط الاشتراك في خدمة تيسير الكهرباء

يمكنك الاشتراك في خدمات المرافق الكهربائية لعام 2022 من خلال موقع الشركة السعودية للكهرباء، سينقلك الرابط إلى موقع الشركة، كل ما عليك فعله هو قراءة شروط برنامج تيسير وحفظها.

مهلة سداد فاتورة الكهرباء السعودية

تقوم الشركة السعودية للكهرباء بفواتير جميع المشتركين بالخدمات الكهربائية على مدار الشهر. عادة يقع التاريخ المحدد لدفع الفاتورة في اليوم الثامن والعشرين من كل شهر ميلادي ومع ذلك تسمح الشركة للمستفيدين بدفع 50٪ فقط من الفاتورة، بشرط أن يتم دفع باقي المبلغ المستحق في الآتي شهر لمواصلة استخدام خدمة الكهرباء دون إنهائها.