نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حل مشكلة عدم صرف دعم حساب المواطن في 3 خطوات في المقال التالي

عمر شويل - جدة مع إيداع دعم الدفعة 51 من حساب المواطن اشتكى العديد من المستفيدين من عدم صرف دعم حساب المواطن أو تأخر نزول مبلغ حساب المواطن بالرغم من اكتمال الطلب وتحديث حساب المواطن وانطباق كافة شروط حساب المواطن على المستفيد وكذلك نزول اسمه في نتائج الأهلية قبل صرف الدعم بعدة أيام الأمر الذي سبب هاجسًا لدى الكثير من المستفيدين خشية توقف الدعم عنهم خاصة مع استمرار تعليق التسجيل في حساب المواطن.

سبب عدم صرف دعم حساب المواطن

ويعود سبب عدم صرف مبلغ حساب المواطن للمستفيدين عند فقدان أحد شروط حساب المواطن أو التأخر في تحديث البيانات أو انتهاء صلاحية المستندات المرفقة مثل مستندات الاستقلالية التي من بينها عقد الإيجار أو شهادة السكن الجامعي في الكليات المدنية أو العسكرية أو غيرها.

خدمة صوتك مسموع

وتتيح خدمة صوتك مسموع في حساب المواطن توصيل شكوى المستفيدين من عدم صرف مبلغ حساب المواطن في كل دفعة أو في حالة عدم الرد على الاعتراضات في المدة المحددة لهم.

حل مشكلة عدم صرف مبلغ الدعم

وفي حال صدور الأهلية وعدم صرف مبلغ حساب المواطن يجب على المستفيد الرئيسي ما يلي:

مراجعة البنك الذي يتسلم عليه المستفيد الدعم شهريًا للتأكد من عدم إيداع الدفعة . في حال التأكد أنه لم يتم إيداع مبلغ حساب المواطن يجب رفع طلب عبر خدمة صوتك مسموع . ويتم ذلك من خلال ما يلي:

الدخول على رابط حساب المواطن والانتقال إلى خدمة صوتك مسموع .

والانتقال إلى خدمة صوتك مسموع . اختيار نوع الطلب الرئيسي المدفوعات.

ومن القائمة المنسدلة نختار نوع الطلب الفرعي لم يتم استلام الدفعة .

تحديث حساب المواطن

يجب تحديث حساب المواطن في حد أقصى 15 يوم من تاريخ التغير في البيانات مثل الزواج والطلاق والوفيات وترك العمل أو زيادة الدخل أو الالتحاق بوظيفة جديدة أو غيرها من الحالات التي تطرأ على المستفيد.

مراجعة حساب المواطن

تتم مراجعة حساب المواطن بشكل دوري للتأكد من انطباق شروط حساب المواطن على المستفيد وفي حالة فقدان أحد الشروط يتم وقف صرف الدعم عن المستفيد لحين إزالة السبب وحل المشكلة.