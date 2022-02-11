ما هي الشروط الموضوعة من قبل الأحوال المدنية لتغيير الاسم داخل المملكة العربية السعودية, عندما وضحنا في مقالنا السابق عن الإجراءات المتبعة لكي يقوم أي شخص بتغيير اسمه, فإن هذه الإجراءات لكي يتم تنفيذها لابد أن يتعرف علي الشروط التي وضعتها الأحوال المدنية السعودية, لذا تابعوا مقالنا لمعرفة الشروط التي تم وضعها لكي تستطيع تغيير اسمك في الأحوال المدنية وكافة المصالح الحكومية وغير حكومية.

شروط تغيير الاسم في الأحوال المدينة السعودية

عند التقدم لتغيير الاسم في الأحوال المدنية لابد من الاطلاع في بداية الأمر علي الشروط التي تم وضعها لكي يتمكن أي شخص يرغب في تغيير اسمه لأي اسم آخر.

لا يجب أن يكون به أي أسماء ألقاب وذلك مثل, الأمير أو السيد.

لا يجب أن يكون الاسم الجديد يحتوي علي اسم مركب.

لن يتم قبول الأسماء التي تشي إلي شئ سياسي أو شئ غير مقبول في المجتمع السعودي.

يتم منح الشخص الذي يرغب في تغير اسمه مره واحده فقط لتغيره, ولا يسمح بتغييره مره ثانية.

تم توفير خدمة وهي إعادة الشخص اسمه القديم إذا قام بتغيير اسمه.

تستطيع السيدة السعودية البالغ أن تقوم بتغيير اسمها دون موافقة ولي أمرها.

عندما يرغب الشخص بتغيير اسم ما من أسماء العائلة فلابد أن يأخذ موافقة جميع أفراد العائلة.

عند التقدم لتغيير الاسم لابد أن يقوم الشخص بحجز موعد مسبق في وزارة الداخلية.

لا يتم قبول الأسماء التي تخالف تعاليم الشريعة الإسلامية.

الأوراق المطلوبة لتغيير الاسم في الأحوال المدنية السعودية

صرحت الأحوال المدنية السعودية أنه عندما يقدم شخص بتغيير اسمه فلابد أن يقوم بإحضار مجموعة من الأوراق والمستندات التي تكمل عملية تغيير الاسم بنجاح.