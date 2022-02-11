شروط الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1443 والفئات المستثناة من شرط الجنسية hrsd.gov.sa

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عمر شويل - جدة شروط الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1443، سوف نقدم لكم قراء موقع ثقفني المتميزين شروط استحقاق الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1443، فقد ازداد البحث بصورة كبيرة من قبل الباحثين عن دعم راتب الضمان الاجتماعي، وذلك بعد أن قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتحديث نظام الضمان القديم بالنظام المطور الجديد، حتى يشمل فئات لم تكن مشمولة في نظام الضمان بشكله القديم، وذلك وفق شروط وضوابط جديدة سوف نتعرف عليها لاحقاً.

ويهدف نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد لتوفير حياة كريمة للملايين من الأسر داخل المملكة، حيث تحرص المملكة العربية السعودية كل الحرص على توفير حياة كريمة للأسر الفقيرة ومتوسطة الدخل، وذلك عن طريق تفعيل العديد من البرامج الاجتماعية المختلفة التي تهدف إلى توفير الحاجات الأساسية لهذه الأسر، ومن أهم هذه البرامج برنامج الضمان الاجتماعي والذي يقدم الدعم النقدي لملايين الأسر.

شروط الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1443

يجب أن يكون المستفيد من معاش الضمان سعودي الجنسية. أن يكون المتقدم للحصول على دعم الضمان مقيم إقامة دائمة داخل المملكة. ألا يكون مقيم في أحد دور الإيواء أو الرعاية. أن يكون دخل مقدم الطلب يقل عن الدخل الأدنى المحتسب وهو 1100 ريال لرب الأسرة و550 ريال لكل فرد من أفراد الأسرة على حدة. الالتزام التام بتعليمات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خاصةً فيما يتعلق بالصحة والتعليم. بالنسبة للقادرين على العمل يجب أن يكونوا جادين في الحصول على فرصة عمل من خلال التسجيل في منصات العمل المعتمدة من قبل وزارة الموارد البشرية. تقديم كافة المستندات المطلوبة للتأكد من أحقية مقدم الطلب في الحصول على الدعم. يتم قبول الطلب بعد الزيارة الميدانية لمنزل مقدم الطلب والتأكد من صحة جميع البيانات على أرض الواقع.

الفئات المستثناة من شرط الجنسية

ما المقصود بالاستحقاق

لكي يستفيد مقدم الطلب من دعم الضمان يجب أن تتوافر فيه شروط الاستحقاق. فما معنى شروط الاستحقاق. هي الشروط التي يجب توافرها في المتقدم للحصول على معاش الضمان. وفق المعايير والضوابط التي وضعتها وزارة الموارد البشرية.

آلية احتساب معاش الضمان

يتم احتساب معاش الضمان عن طريق حساب قيمة الدخل المكتسب لجميع أفراد الأسرة ما يعرف بالدخل الشهري للأسرة. وبعد ذلك يتم خصم 50% من قيمة الدخل الشهري وإضافة ذلك إلى مجموع الدخل غير المكتسب. وفي النهاية يتم مقارنة مجموع الدخل المحتسب بالحد الأدنى للضمان.