جواز سفر سعودي الإلكتروني جديد تعرف على أهم خطوات التحديث وكذلك الرسوم والمزايا ٢٠٢٢

وعلى صعيد آخر وعن احدث اخبار المملكة العربية السعودية فقد قامت وزارة الداخلية السعودية بدورها بالإعلان عن إصدار جواز سفر جديد إلكتروني ، حيث يتمتع جواز السفر هذا بعدة ميزات وخصائص متعددة لم تكن متواجدة في جواز السفر السعودي القديم، حيث أنه يمتلك شريحة إلكترونية رائعة وكذلك حماية أمنية لكافة البيانات وامكانية قراءة كافة البيانات عبر البوابات الذكية بالموانئ وكذلك المطارات، وقد قامت وزارة الداخلية بدورها بالقيام بالرد على كافة التساؤلات الشائعة والمتدرجة من خلال موقعها الرسمي عبر تويتر عن جواز السفر السعودي الجديد، ومن خلال مقالتنا عبر موقع ثقفني سوف نعرض على حضراتكم ونتعرف سويا على اهم خطوات التحديث وكذلك قيمة الرسوم وكذلك وايضا جميع مميزات جواز السفر السعودي الجديد وهى كالآتي.

نتعرف سويا عن أهم خطوات تحديث جواز السفر الإلكتروني

اولا : القيام بالدخول مباشرة على الموقع الإلكتروني الرسمي لمنصة أبشر .

ثانيا : ثم القيام بالدخول على أبشر أفراد.

ثالثا: ومن ثم القيام بإدخال كافة البيانات الخاصة بالمستخدم صحيحة وإدخال كلمة المرور صحيحة وذلك لتسجيل الدخول .

رابعا : كما أنه يمكن أيضا تسجيل الدخول من خلال منصة مصلحة الجوازات السعودية الإلكترونية.

خامسا : يجب على المستخدم القيام باختيار أيقونة تجديد جواز السفر والضغط عليها .

سادسا : ومن ثم يجب أيضا على المستخدم إتباع كافة الخطوات المطلوبة منه وملئها وتأكيد الضغط عليها.

سابعا : أما أخيرا يجب إختيار طريقة الدفع ومن ثم حفظ كافة تلك المعلومات والخروج.

ماهي رسوم جواز السفر السعودي الالكتروني الجديد .

ولكي يمكنك تجديد جواز السفر السعودي الجديد الالككتروني فأنه يجب اولا ان تعرف سويا علي رسوم التجديد فقد حدد الوزارة تحديد رسوم تجديد الجواز وهي كالاتي .