نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تغيير رقم الجوال في تطبيق صحتي في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيفية تغيير رقم الجوال في تطبيق صحتي السعودي, يعتبر تطبيق صحتي السعودي هو أحد تطبيقات وزارة الصحة السعودية, والتي تقوم من خلاله وزارة الصحة السعودية تقديم الكثير من الخدمات الإلكترونية والتي تفيد جميع من هم داخل المملكة العربية السعودية, وإذا طرأ أنك قمت بتغيير رقم جوالك الشخص ورغبت في استمرار الاستفادة من تطبيق صحتي فلابد أن تقوم بتغيير هذا الرقم في تطبيق صحتي, وهذا ما سوف نوضح في ها المقال.

خطوات تغيير رقم الجوال في تطبيق صحتي السعودي

يمكن لكل الأشخاص داخل المملكة العربية السعودية والذين يستفيدون من خدمات التطبيق المختلفة القيام بتغيير رقم الجوال الخاص بهم من خلال خطوات بسيطة سوف نوضحها لكم الآن.

تسجيل الدخول علي تطبيق صحتي.

ثم الدخول علي الحساب الشخصي الذي تملكه في التطبيق.

الضغط علي إعدادات حسابك الشخصي.

اختيار أيقونة تغيير رقم الجوال.

كتابة رقم الجوال الجديد.

ثم تأكيد رقم الجوال مره آخري.

يمكنك تغيير رقم الجوال المسجل في تطبيق صحتي السعودي عبر رقم الدعم الفني لتطبيق صحتي, حيث أن هذا الرقم هو 937.

كما تستطيع تغيير رقم الجوال الخاص بك عبر إرسال رسالة نصية إلي البريد الإلكتروني الخاص بوزارة الصحة السعودية, حيث أن هذا البريد الإلكتروني هو [email protected]

الخدمات الإلكترونية لتطبيق صحتي السعودي

يقدم تطبيق صحتي السعودي العديد من الخدمات الإلكترونية المميزة والمختلقة, والتي تهدف بها وزارة الصحة توفير عامل الجهد والوقت علي المواطن وكل من يسكن بالمملكة العربية السعودية, وذلك للاستفادة من هذه الخدمات.