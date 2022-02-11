خطوات فتح حساب جاري في بنك الرياض والشروط المطلوبة

عدد كبير من العملاء السعوديين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية، يرغبون في فتح الحسابات البنكية، وتوفر مجموعة كبيرة من البنوك العاملة المرخصة والمعتمدة من قبل المركزي السعودي، خدمات فتح الحساب البنكي بشكل إلكتروني، والبنوك الأخرى يتوجب أن يذهب العميل إلى خدمة عملاء البنك، الذي يرغب في فتح حسابه البنكي به وهو ما سنقوم بتوضيحه من خلال السطور القليلة القادمة، علما أن مستندات وشروط فتح الحساب البنكي تختلف من بنك لأخر بحسب ما هو متبع داخل سياسات البنك.

بنك الرياض يعتبر واحد من أشهر البنوك المحلية التي لها شعبية كبيرة داخل حدود المملكة العربية السعودية، شروط قرض الترميم، ويقدم العديد من المميزات عند فتح حسابك البنكي به، كما أن شروط فتح الحساب البنكي ليست تعجيزية ويمكن لأي شخص أن يكون ل ه حساب جاري خاص به، قرض يبدأ من 8000 ريال للمتقاعدين، وذلك بعد أن يقوم العميل باستيفاء كافة الشروط وإحضار كافة المستندات المطلوبة وتقديمها لدى موظف خدمة العملاء في البنك.

مميزات فتح حساب في بنك الرياض

العملات داخل الحساب بالريال السعودي والعملات المجانية.

سداد جميع الفواتير والمشتريات من خلال بطاقة مدى.

تقديم كشف حساب لجميع التعاملات.

لك الحق في تسديد الفواتير إلكترونيا.

يتم دمج الحسابات البنكية الخاصة بك.

يمكنك تحويل الأموال من وإلى الحساب فور الحصول عليه.

يصلح للسعودين والعملاء حاملي بطاقة التنقل والإقامة سارية المفعول.

لا يتوجب عليك زيارة الفرع فيمكنك الحصول على كل ما تريد إلكترونياً.

ستصل إليك بطاقة الصراف الآلي من خلال أحد الشركات المتعاقدة مع بنك الرياض وأنت في منزلك.

شروط فتح حساب في بنك الرياض

يجب أن يكون العميل المتقدم سعودي الجنسية، أو يحمل بطاقة إقامة سارية.

يتم التوثيق من خلال خدمة النفاذ الوطني الموحد، ولذلك يجب توفير حساب مسجل بأبشر باسم العميل.

لا يقل العمر عن 15 عاما هجريا.

تسجيل العميل في العنوان الوطني.

فتح الحساب الجاري في البداية يكون بالريال السعودي.

خطوات فتح حساب في بنك الرياض إلكترونياً

من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني لبنك الرياض، سيمكنك أن تحصل على حساب جاري وذلك بعد أن تقوم باختيار فتح حساب ثم كتابة البيانات المدخلة وتكون صحيحة، وسوف يتم مراجعة طلبك وعند الموافقة عليه سيتم إرسال رسالة إليك تفيد بأن ستتلقى بطاقة الصراف الآلي من أحد الشركات التابعة، ويمكنك أن تحصل على أي من الخدمات المجانية والعروض التمويلية التي يعلن عنها بنك الرياض، لتستفيد من كل ماهو مقدم لك وبإجراءات بسيطة وغير معقدة، ويمكنك الاتصال بخدمة العملاء على الرقم 920002470 من داخل المملكة العربية السعودية.