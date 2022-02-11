نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بشرى لاهل الضمان الاجتماعي الإسكان التنموي تسجيل أفراد في المقال التالي

عمر شويل - جدة بشرى لاهل الضمان الاجتماعي من الإسكان التنموي وذلك بالتعاون بين جهتين من أهم الجهات في المملكة العربية السعودية ممن يقوما بتقديم الدعم إلى المواطنين الأشد حاجة في جميع أنحاء المدن السعودية، فتتعاون وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مع وزارة الإسكان السعودية لتقديم الدعم السكني أو توفير الوحدات السكنية المقدمة من خلال نظام حق الانتفاع فإن كنت ترغب في الحصول على بيت مجاني لمستفيدي الضمان الاجتماعي أو ترغب في الاستعلام عن أسماء مستفيدي الإسكان الضمان الاجتماعي فسوف نقدم كافة التفاصيل المطلوبة في ضوء بشرى لاهل الضمان الاجتماعي الإسكان التنموي 2022.

بشرى لاهل الضمان الاجتماعي الإسكان التنموي

في ضوء التحول الرقمي الجديد ظهرت العديد من الخدمات الإلكترونية المتميزة ولهذا قامت وزارة الإسكان السعودية بالاشتراك في هذه الآلية الرقمية الجديدة وأطلقت بشرى لاهل الضمان الاجتماعي الإسكان التنموي وهي إمكانية التسجيل في الدعم عبر الإنترنت.

فيمكن التسجيل للحصول على سكن مجاني للضمان الاجتماعي أو سكن محدودي الدخل من خلال زيارة موقع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وتسجيل الدخول بحساب النفاذ الوطني الموحد، ثم رفع الوثائق المطلوبة وأيضًا رفع البيانات والمعلومات في جميع الحقول التي تظهر لك.

رقم الإسكان التنموي لمستفيدي الضمان

يمكن معرفة شروط الحصول على الدعم السكني للمطلقات أو الذكور أو الإناث بشكل عام والتعرف على الآلية التي تتبعها الوزارة في متابعة معايير الأهلية لجميع الطلبات المرسلة من خلال الاتصال على رقم الوزارة المجاني وهي أحد أسهل الوسائل المتوفرة لجميع المبادرات والتواصل سيكون على رقم 199090.

تسجيل أفراد الإسكان التنموي

ويمكن أن يقوم الأفراد بالتسجيل في منصة الإسكان التنموي من خلال اتباع التالي:

زيارة منصة الإسكان التنموي (tanmawi.housing.sa).

على العملاء المستفيدين النقر على تسجيل أفراد.

يتم كتابة رقم الهوية الوطنية لصاحب الطلب، أو عنوان البريد الإلكتروني وكلمة السر.

النقر على تبويب تسجيل الدخول.

وهذا إن كان لديك حساب مسبق، كما يمكن إعادة تعيين كلمة السر عن طريق الموقع، ويمكن تسجيل جديد في حال تم فتح باب استقبال طلبات التسجيل الجديدة من خلال الوزارة لجميع المستحقين.