نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الضمان الاجتماعي استعلام الأفراد عن حالة الضمان 2022 sbis.hrsd.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة الضمان الاجتماعي استعلام الأفراد عن حالة الضمان برقم الهوية أو بالسجل المدني من أهم الموضوعات التي تصدرت محركات البحث بالمملكة العربية السعودية، خاصة عند إعلان وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن أسماء المقبولين في نظام الضمان الاجتماعي المطور بعد أن قامت الهيئة بدراسة جميع الطلبات المقدمة لتحديد من يستحقون الدعم واستبعاد من لم تنطبق عليهم الشروط، وتسهيلاً على كافة المواطنين المتقدمين فقد قامت الوزارة طريقة إلكترونية تجيب بها على سؤال المواطنين كيف أعرف أني مقبول في الضمان الاجتماعي وهذا ما سنتعرف عليه في حيثيات هذا المقال، كما سنتعرف على شروط الضمان وخطوات التسجيل للحصول على الدعم.

الضمان الاجتماعي استعلام الأفراد برقم الهوية 2022

منصة الضمان الاجتماعي استعلام الأفراد برقم الهوية عن حالة الطلب الخاص بهم من أهم وأبرز المنصات التي قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية بتوفيرها للمواطنين المستحقين للاستعلام عن حالة الطلب الخاص بهم، وتتمثل طريقة الاستعلام في النقاط التالية:

في البداية قم بزيارة الموقع الرسمي للضمان الاجتماعي الجديد.

بعد ذلك قم بالضغط على أيقونة “ الخدمات الإلكترونية “، ومنها قم باختيار أيقونة “ خدمات وكالة الضمان “.

“، ومنها قم باختيار أيقونة “ “. ثم قم بعد ذلك باختيار خدمة “ الاستعلام عن بيانات مستفيدي الضمان (أفراد) “.

“. سيتم الانتقال إلى تبويب إدخال بيانات الطلب، قم تعبئة البيانات وهي رقم السجل المدني ورقم الطلب ورمز التحقق المرئي.

وأخيراً قم بالنقر على زر “عرض“.

سيتم عرض كافة البيانات الخاصة بالطلب وكذلك حالة الطلب.

شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد المطور

يزيد البحث تدريجياً عن شروط استحقاق معاش الضمان خاصة بعد أن قامت وزارة الموارد البشرية بإطلاق منصة الدعم والحماية الاجتماعية، لذلك سنتعرف عليها فيما يلي:

يشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ويستثنى من شرط الجنسية بعض الفئات من المطلقات والأرامل وأبناء الأرامل والمطلقات والأيتام وذوي الإعاقة.

يجب أن يكون المتقدم السعودي مقيم إقامة دائمة بالمملكة .

ألا يزيد دخل المتقدم عن 1100 ريال لعائل الأسرة و550 ريال للفرد الواحد وهو الحد الأدنى للمعاش.

عدم امتلاك المتقدم للعقارات والأراضي أو السجلات التجارية.

يشترط على المتقاعدين ألا يكونوا من المقيمين في أحد مراكز الإيواء التابعة للمملكة العربية السعودية.

ألا يكون قد سبق للمتقدم الاستفادة من برامج الدعم التي تقدمها الوزارة.

كما يمكنك أيضاً الاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم السجل المدني إلكترونيًا.

التسجيل في الضمان الاجتماعي عن طريق النت 1443

بعد الانتهاء التعرف على الشروط اللازم توافرها في الأسر المتقدمة بطلب للحصول على الدعم فقد حان الوقت للتسجيل في بوابة الدعم والحماية الاجتماعية وذلك باتباع الخطوات التالية:

أولاً قم بالدخول إلى قم الموقع الرسمي لبوابة الدعم والحماية الاجتماعية.

بعد ذلك قم بالضغط على أيقونة “ تسجيل جديد “، ومن ثم قم بإدخال البيانات المطلوبة لإنشاء حساب جديد في المنصة.

“، ومن ثم قم بإدخال البيانات المطلوبة لإنشاء حساب جديد في المنصة. ثم قم بفتح قائمة “ الخدمات الإلكترونية ” عند الانتهاء من عملية التسجيل، ومنها قم باختيار أيقونة “ معاش الضمان “.

” عند الانتهاء من عملية التسجيل، ومنها قم باختيار أيقونة “ “. سيتم الانتقال إلى تبويب جديد خاص بإدخال بيانات المتقدم الشخصية وهي: ( تاريخ الميلاد – رقم الهوية – الحالة الاجتماعية – الراتب الشهري – بيانات الأسرة).

بعد ذلك قم بإرفاق الملفات والمستندات المطلوبة، ومن ثم قم بالموافقة على الشروط والأحكام.

وأخيراً قم بالنقر على أيقونة “تقديم الطلب“.

ستظهر رسالة تفيد بنجاح عملية التقديم وما عليك هو الاحتفاظ برقم الطلب والاستعلام عن الطلب من خلاله كما وضحنا سابقاً.

وفي ختام المقال نكون قد انتهينا من سرد كافة البيانات والمعلومات حول رابط الضمان الاجتماعي استعلام الأفراد عن حالة الضمان، كما تعرفنا على شروط وطريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد بنجاح.