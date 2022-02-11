نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل الدفعة 51 شهر فبراير من حساب المواطن وموعد صرف الدفعة القادمة في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلن حساب المواطن منذ ساعات من خلال صفحته الرسمية عبر تويتر عن إيداع دعم الدفعة 51 شهر فبراير في يالحسابات البنكية للأشاص المستفيدين من البرنامج، فقد وصل قيمة دعم الدفعة 51 شهر فبراير حوالي 1.9 مليار ريال سعودي، فقد شهدت الفترة الأخيرة العديد من الشائعات حول زيادة قيمة الدعم هذا الشهر، ولكن أكد البرنامج إنه لا أساس لها من الصحة، ومن خلال موقعنا ثقفني نعرض لكل متابعينا من خلال هذا المقال تفاصيل الدفعة 51 شهر فبراير من حساب المواطن وموعد صرف الدفعة القادمة وكيفية تقديم طلبات الاعتراض بالخطوات.

تفاصيل الدفعة 51 شهر فبراير من حساب المواطن:

أوضح البرناكج إنه تم إيداع المبالغ الخاصة بدعم الدفعة 51 شهر فبراير في الحسابات البنكية للمستفيدين بنجاح في يوم الخميس، فقد وصل إجمالي دعم الدفعة 51 حوالي 1.9 مليار ريال سعودي قيمة دعم المستحقين، بينما وصل عدد الأشخاص المستفيدين لهذا 10.4 مستفيد وتابع حتى هذا الوقت، وبعد فحص الطلبات المقدمة وصل قيمة تعويضات الدفعات السابقة حوالي 25 مليون ريال سعودي، حيث كانت نسبة الأشخاص المستحقين للدعم حوالي 77% حتى هذا الوقت.

موعد صرف الدفعة 52 شهر مارس من حساب المواطن:

تم تحديد موعد الصرف بشكل موحد حيث يوافق اليوم 10 من كل شهر ميلادي، وذلك تبعاً للأوامر الملكية الصادرة الأخيرة التي تم التصديق عليها وتنفيذها، حيث يوافق موعد الصرف للدفعة 52 شهر مارس في موعدها الرسمي ولن يتم تغيير الموعد إلا إذا وافق اجازة رسمية، ويوافق هذا اليوم في يوم الخميس الموافق 10 من شهر مارس.

كيفية تقديم طلبات الاعتراض:

يقدم برنامج حساب المواطن العديد من الخدمات السريعة التي يمكن الاستفادة منها ومن ضمن هذه الخدمات خدمة تقديم طلبات الاعتراض، حيث تتيح هذه الخدمة للأشخاص المستفيدين في حالة عدم رغبته عن قيمة الدعم الذي تم إيداعه يمكن استخدامها، أو في حالة أن قيمة الدعم يساوي صفر، ومن خلال هذا المقال نوضح بالخطوات كيفية استخدام خدمة تقديم طلبات الاعتراض وهذه الخطوات هي: