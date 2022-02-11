كيف اطلع جواز سفر إلكتروني بالخطوات من أبرز الأمور التي يبحث عنها كثير من المواطنين. بعد أن أعلنت المديرية العامة للجوازات عن إطلاق جواز السفر الإلكتروني الجديد. والذي يتطلب إصداره بعد الخطوات وتحقيق عدد من المتطلبات والشروط وسوف نتعرف عليها بالسطور المُقبلة.

كيف اطلع جواز سفر إلكتروني بالخطوات

بينت المديرية العامة للجوازات بالمملكة أنه بات بإمكان المواطنين طلب إصدار الجواز الإلكتروني الجديد. عبر خدمة موعد والمتاحة عبر منصة أبشر الرقمية. حيث يتوجب حجز موعد لمراجعة إدارة الجوازات وتقديم طلبًا لإصدار الجواز ويمكن استخراج الجواز الإلكتروني بالخطوات الآتية:

الدخول إلى منصة أبشر الرقمية .

التوجه لخدمة حجز مواعيد الجوازات ثم إدخال بيانات تسجيل الدخول وقراءة الضوابط المحددة لاستخدام الخدمة.

ثم اختيار موعدًا لمراجعة الإدارة العامة في منطقك من قائمة المواعيد.

حدد سبب طلب الموعد ثم حدد إصدار جواز السفر أو تجديد جواز السفر

الحضور لمقر الجوازات بالمنطقة حسب الموعد المحدد وإرفاق كل الأوراق والمستندات المطلوبة لإصدار جواز السفر الإلكتروني.

متطلبات استخراج جواز سفر إلكتروني

بطاقة الهوية الوطنية

صورتين شخصية

جواز السفر القديم ( في حالة تجديد جواز السفر الحالي ).

شروط استخراج جواز سفر إلكتروني

قامت وزارة الداخلية بالإعلان عن شروط استخراج الجواز الإلكتروني على النحو الآتي:

تسديد كل الرسوم الخاصة بخدمة إصدار جواز السفر الإلكتروني الجديد.

تسديد المخالفات المرورية الصادرة في حق المقدم على الجواز الإلكتروني للسفر.

وجود صورة وبصمة للمواطن أو المواطنة.

لابد من تواجد المواطن الطالب للجواز داخل أراضي المملكة وقت تقديمه لطلب الإصدار.

عدم امتلاك مقدم طلب إصدار الجواز الجديد لأي جواز سفر، وألا سيكون مرافقًا لأحد في أي جواز سفر.

إعطاء رب الأسرة الحق في طلب الجواز لأفراد أسرته، ممن لم يتجاوزا 21 عامًا من الإناث والذكور غير المتزوجين.

كم مدة استخراج جواز سفر الإلكتروني

أعلنت المديرة العامة للجوزات أن جواز السفر يتمتع بقدر عالي من الأمن. ويتضمن الجواز الجديد كل المعلومات الشخصية الخاصة بصاحب الجواز، مثل رقم الهوية، البصمات، الصور. وهي معلومات لا يمكن اختراقها أو كشفها، ويتطلب الجواز الجديد 72 ساعة كحد أقصى للصدور ويُسمح للمواطنين باستبدال جواز السفر القديم الورقي بالجواز الإلكتروني بعد دفع الرسوم فقط.