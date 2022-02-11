الرخصة المهنية للمعلمين 2022 وطريقة التسجيل عبر موقع قياس بالخطوات

الرخصة المهنية للمعلمين 2022 ، من أجل ممارسة مهنة التعليم في الأراضي السعودية، يجب أن يحصل الخريجين على الرخصة المهنية للمعلمين، لذا يهتم الجميع بمعرفة ما هي طريقة التسجيل في الرخصة المهنية للمعلمين، والتي تساعدهم على إيجاد الوظيفة المناسبة لهم، وأيضًا ستساعد في إيجاد معلمين ومعلمات على قدر كبيرًا من الوعي والفهم لما يحتاج له الطلاب حسب كل مرحلة من مراحل التعليم، لتحسين مهاراتهم ومداركهم، لذا أتينا لكم اليوم بطريقة التسجيل في الرخصة المهنية للمعلمين بخطوات بسيطة وسهلة.

الرخصة المهنية للمعلمين 2022

لقد تم الإعلان من قَبل هيئة تقويم التعليم والتدريب عن فتح باب التسجيل للحصول على الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات، والتي ستساعد جميع الخريجين على إيجاد الوظيفة المناسبة لهم التي يتم الإعلان عنها من قَبل وزارة التعليم السعودية، وللتسجيل يجب زيارة موقع قياس الرسمي ثم إتباع ما يلي من خطوات:-

الضغط على ملف المستفيد.

يجب امتلاك حساب على الموقع للتسجيل، وفي حالة عدم توفر يتم الضغط على حساب جديد.

ثم كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

ثم الضغط على أيقونة الاختبارات المتاحة من أجل التسجيل.

بعدها يتم اختيار اختبار كفايات المعلمين.

ثم الضغط على تسجيل.

بعدها يتعين على المتقدمين قراءة كل الملاحظات ثم الضغط على متابعة.

يجب اختيار الاختبارات المحوسبة مع ضرورة الموافقة على جميع الشروط والأحكام ثم الضغط على التالي.

سيتوجب اختيار المقر المناسب لإجراء الاختبار والموعد المناسب لتقديم الاختبار.

بعدها يتم إتباع كل التعليمات على الشاشة حتى يتم الانتهاء من إتمام التسجيل.

شروط الحصول على الرخصة المهنية للمعلمين

حددت هيئة التقويم والتعليم في السعودية، بعض المعايير والشروط التي يجب توافرها في المتقدمين، مثل أن يكون المتقدم مُلم بكل المهارات والقدرات:-

يجب أن يكون المتقدم حاصل على البكالوريوس في أي تخصص من تخصصات التعليم المتاحة.

اجتياز المتقدم الاختبار العام والتخصص.

سداد الرسوم المستحقة للحصول على الرخصة.

يجب أن يكون المتقدم لديه سنوات من الخبرة في المجال المتقدم له.

يشترط حصول المتقدم على درجة مناسبة سواء في الاختبار العام أو التخصص.

يجب التسجيل في الرخصة المهنية للمعلمين عبر موقع قياس.

كما سيتم إتاحة الاستعلام أيضًا عبر موقع قياس الالكترونية بالدخول على الاختبارات المهنية، ثم اختيار الرخصة المهنية، ثم الانتقال لجدول الاختبارات الزمني، ومن بعدها سيظهر مواعيد الاختبارات المقرر انعقادها.

رسوم التسجيل في الرخصة المهنية للمعلمين

شرط أساسي للحصول على الرخصة المهنية للمعلمين، يجب تسديد الرسوم المستحقة من أجل السماح للخضوع لاختبارات الرخص المهنية:-