كم الحد المانع للضمان الاجتماعي المطور بعد التحديث الجديد 1443

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عمر شويل - جدة ننشر إجابة كم الحد المانع للضمان الاجتماعي المطور الذي تم وضعه من خلال وزارة الموارد البشرية، حيث وضعت الوزارة مجموعة من الشروط الواجب توافرها لاستحقاق المعاش، وكذلك الحد المانع لكل عدد من أفراد الأسرة الذي يمنع حصولهم على المعاش، ونوفر لكم في الفقرات التالية جميع المعلومات والتفاصيل حول الضمان الاجتماعي الجديد المطور، مع كيفية التسجيل به للحصول على هذا المعاش.

كم الحد المانع للضمان الاجتماعي المطور

الحد المانع هو الحد الذي يمنع صاحبه من استحقاق الحصول على معاش الضمان الاجتماعي، وتم تحديد الحد المانع بناءً على عدد أفراد الأسرة كالتالي:

· الحد المانع للفرد الواحد المستحق للمعاش هو مبلغ 2001 ريال سعودي.

· الحد المانع للأسرة التي تتكون من فردين هو مبلغ 2570 ريال سعودي.

· الأسرة التي تتكون من 3 أفراد الحد المانع لها هو 3140 ريال سعودي.

· الحد المانع للأسرة التي تتكون من 4 أفراد هو مبلغ 3710 ريال سعودي.

· الحد المانع للأسرة التي تتكون من 5 أفراد هو مبلغ 4280 ريال سعودي.

الضمان الاجتماعي الجديد

تم الإعلان من خلال وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في تاريخ 20 نوفمبر 2021 عن بدء تفعيل نظام الضمان الاجتماعي الجديد، ويهدف هذا النظام إلى توفير الدعم إلى جميع الفئات المستحقة له.

ولقد وضعت الوزارة لنظام الجديد للضمان الاجتماعي لتحقيق جميع أهداف الحماية الاجتماعية، للفئات التي تكون أشد احتياج، وتوفر الوزارة من خلال موقعها على الإنترنت إمكانية الاستعلام ومتابعة طلب الضمان الاجتماعي.

سلم الضمان الاجتماعي الجديد 1443

سلم الضمان الاجتماعي هو السلم الذي يحتوي على الراتب المستحق لكل فرد أو أسرة من الضمان الاجتماعي، ويختلف المبلغ المستحق من أسرة لأخرى بسبب اختلاف عدد أفرادها كالتالي:

· الفرد المستقل تبلغ قيمة المعاش المستحق له 1000 ريال سعودي.

· الأسرة المكونة من فردين قيمة المعاش المستحق لها 1285 ريال سعودي.

· الأسرة المكونة من 5 أفراد المعاش المستحق لها 2140 ريال سعودي.

· أما الأسر المكونة من 6 أفراد فإن المعاش المستحق لها 2420 ريال سعودي.

· الأسرة المكونة من 7 أفراد فإن المعاش المستحق لها هو 2710 ريال سعودي.

· الأسرة المكونة من 8 أفراد المعاش المستحق لها هو مبلغ 3000 ريال سعودي.