كيف اضيف بطاقة الصراف بالجوال بسهولة 1443

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عمر شويل - جدة معرفة كيف اضيف بطاقة الصراف بالجوال من الأمور الهامة، لأن هذه الخدمة الرائعة التي يتم من خلالها إضافة بطاقة الصراف إلى Wallet، من أهم الخدمات التي تتميز بالسهولة والأمان، حيث تتميز كل بطاقة من Wallet باحتوائها على رمز ورقم فريد يخص عملية الشراء، وسوف نوفر لكم من خلال السطور التالية جميع التفاصيل حول كيفية إضافة بطاقة الصراف للهاتف بأكثر من طريقة.

كيف اضيف بطاقة الصراف بالجوال

يمكنك إضافة بطاقة الصراف بالجوال الآيفون من خلال اتباع أحد الطريقتين التاليتين:

إذا كنت تستخدم بطاقة بها رمز QR

اضغط على إشعار البطاقة الذي يوجد على شاشة القفل، وإذا كان الإشعار لا يظهر قم بفتح تطبيق Wallet على الجوال، ثم اضغط على البطاقة، قم بتقديم رمز QR للقارئ.

إذا كنت تستخدم بطاقة صراف ذكية

يمكنك استخدام الآيفون لتقديم البطاقة إلى قارئ البطاقات الذكي الذي يوجد في الهاتف من خلال هذه الخطوات:

إذا ظهر الإشعار الخاص بالبطاقة على شاشة القفل اضغط عليه.

وإذا لم يظهر افتح تطبيق Wallet، واضغط على البطاقة.

ضع الجزء العلوي من الأيفون على مسافة سنتيمترات من القارئ الذكي للبطاقات، وسوف يهتز الأيفون.

وإذا كنت تريد عرض رمز QR أو الرمز الشريطي، قم بالضغط على الأيقونة.

كيف اضيف بطاقة الصراف بالجوال سامسونج

يمكنك إضافة بطاقة الصراف إلى الجوال السامسونج من خلال اتباع هذه الخطوات:

افتح الإعدادات الخاصة بالهاتف، قم بتفعيل المحفظة أو Samsung Pay من خلال متجر التطبيقات الذي يتوفر على الجوال.

قم بتحميل البطاقة الائتمانية على الهاتف.

سوف يقوم البنك بالاستعلام من خلال عدد من المعلومات للتأكد أنك مالك البطاقة.

يمكنك الدفع عبر الجوال باستخدام سامسونج باي، وبدون الحاجة إلى إدخال بطاقة الصراف، ويتم التأكد عبر البصمة وهو ما يضمن سرية التعاملات المالية.

كيفية تفعيل APPLE PAY للأيفون

يمكنك تفعيل بطاقة الصراف في خدمة آبل باي من خلال الخطوات التالية: